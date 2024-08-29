В Украине отмечают День памяти защитников и защитниц

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Главные тезисы
- День памяти защитников и защитниц Украины отмечается 29 августа в память о погибших в борьбе за независимость страны.
- Иловайская трагедия в 2014 году стала одним из самых трагичных событий российско-украинской войны, унесших сотни украинских жизней.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул необходимость помнить о героизме защитников, противостоящих российской агрессии.
- Участие в переговорах с агрессорами и террористами, как отмечает Сырский, является опасным делом, который может привести к новым трагедиям.
29 августа День памяти защитников и защитниц Украины
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 29 августа Украина чествует память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое — свою жизнь.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск вспомнил всех павших в войне с Россией украинских защитников и подчеркнул, что переговоры с агрессором — это смертельно опасное дело.
Сырский поблагодарил украинских матерей и родителей "за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу всего украинского народа".
Что известно об Иловайской трагедии
В конце августа 2014 после интенсивных боев силы АТО оказались в окружении под Иловайском в Донецкой области.
В ночь с 28 на 29 августа нелегитимный президент России Владимир Путин призвал боевиков предоставить украинским военным гуманитарный коридор для безопасного выхода из оцепления. Однако русские войска обстреляли этот коридор, нарушив уговоры.
Иловайская трагедия стала одной из самых больших потерь украинских военных с начала российского вторжения на Донбасс: официально погибли 366 военных, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, а 84 пропали без вести.
14 августа 2017 года Генпрокуратура обнародовала результаты расследования событий под Иловайском, согласно которым главным виновником трагедии является командование Вооруженных сил РФ.
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