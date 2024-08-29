В Украине отмечают День памяти защитников и защитниц

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

29 августа День памяти защитников и защитниц Украины

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 29 августа Украина чествует память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое — свою жизнь.

В августе 14-го года именно этими днями российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны — убил сотни наших воинов под Иловайском. Это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным. Владимир Зеленский Президент Украины

Мы всегда будем помнить каждого и каждую, чья жизнь собрала эта война. И мы не простим России ни одной уничтоженной украинской жизни. Вечная память всем нашим героям! И благодарю всех, кто не забывает, кто чествует и помогает родным наших павших воинов, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск вспомнил всех павших в войне с Россией украинских защитников и подчеркнул, что переговоры с агрессором — это смертельно опасное дело.

Иловайск — это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что, несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу. Этот день будет всегда напоминать нам о коварстве и вероломности российского агрессора, о том, что какие-либо переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский поблагодарил украинских матерей и родителей "за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу всего украинского народа".

Ваши дети — настоящие герои, их подвиг не напрасный и запечатленный в памяти нашего народа навечно, — подытожил главком. Поделиться

Что известно об Иловайской трагедии

В конце августа 2014 после интенсивных боев силы АТО оказались в окружении под Иловайском в Донецкой области.

В ночь с 28 на 29 августа нелегитимный президент России Владимир Путин призвал боевиков предоставить украинским военным гуманитарный коридор для безопасного выхода из оцепления. Однако русские войска обстреляли этот коридор, нарушив уговоры.

Иловайская трагедия стала одной из самых больших потерь украинских военных с начала российского вторжения на Донбасс: официально погибли 366 военных, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, а 84 пропали без вести.

14 августа 2017 года Генпрокуратура обнародовала результаты расследования событий под Иловайском, согласно которым главным виновником трагедии является командование Вооруженных сил РФ.