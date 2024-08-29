В Україні відзначають День пам’яті захисників та захисниць

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня День пам'яті захисників та захисниць України

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 29 серпня Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче — своє життя.

У серпні 14-го року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни — убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним. Володимир Зеленський Президент України

Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя збрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що переговори з агресором — це смертельно небезпечна справа.

Іловайськ — це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський подякував українським матерям та батькам "за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу".

Ваші діти — справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно, — підсумував головком. Поширити

Що відомо про Іловайську трагедію

Наприкінці серпня 2014 року після інтенсивних боїв сили АТО опинилися в оточенні під Іловайськом у Донецькій області.

У ніч з 28 на 29 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків надати українським військовим гуманітарний коридор для безпечного виходу з оточення. Однак російські війська обстріляли цей коридор, порушивши домовленості.

Іловайська трагедія стала однією з найбільших втрат українських військових від початку російського вторгнення на Донбас: офіційно загинули 366 військових, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, а 84 зникли безвісти.

14 серпня 2017 року Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, згідно з якими головним винуватцем трагедії є командування Збройних сил РФ.