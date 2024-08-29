В Україні відзначають День пам’яті захисників та захисниць

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Головні тези:
- В Україні вшановують пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни.
- 29 серпня – День пам'яті захисників та захисниць України, присвячений тим, хто віддав своє життя заради держави.
- Іловайська трагедія у 2014 році – одна з найбільших втрат українських військових, що пам'ятається як показник української незламності.
- Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що переговори з агресором є смертельно небезпечною справою та відзначив відвагу та жертовність українських захисників.
29 серпня День пам'яті захисників та захисниць України
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 29 серпня Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче — своє життя.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що переговори з агресором — це смертельно небезпечна справа.
Сирський подякував українським матерям та батькам "за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу".
Що відомо про Іловайську трагедію
Наприкінці серпня 2014 року після інтенсивних боїв сили АТО опинилися в оточенні під Іловайськом у Донецькій області.
У ніч з 28 на 29 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків надати українським військовим гуманітарний коридор для безпечного виходу з оточення. Однак російські війська обстріляли цей коридор, порушивши домовленості.
Іловайська трагедія стала однією з найбільших втрат українських військових від початку російського вторгнення на Донбас: офіційно загинули 366 військових, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, а 84 зникли безвісти.
14 серпня 2017 року Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, згідно з якими головним винуватцем трагедії є командування Збройних сил РФ.
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