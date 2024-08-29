В Україні відзначають День пам’яті захисників та захисниць
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні відзначають День пам’яті захисників та захисниць

Володимир Зеленський
В Україні відзначають День пам’яті захисників та захисниць

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Головні тези:

  • В Україні вшановують пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни.
  • 29 серпня – День пам'яті захисників та захисниць України, присвячений тим, хто віддав своє життя заради держави.
  • Іловайська трагедія у 2014 році – одна з найбільших втрат українських військових, що пам'ятається як показник української незламності.
  • Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що переговори з агресором є смертельно небезпечною справою та відзначив відвагу та жертовність українських захисників.

29 серпня День пам'яті захисників та захисниць України

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 29 серпня Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче — своє життя.

У серпні 14-го року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни — убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя збрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів, — зазначив Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що переговори з агресором — це смертельно небезпечна справа.

Іловайськ — це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський подякував українським матерям та батькам "за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу".

Ваші діти — справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно, — підсумував головком.

Що відомо про Іловайську трагедію

Наприкінці серпня 2014 року після інтенсивних боїв сили АТО опинилися в оточенні під Іловайськом у Донецькій області.

У ніч з 28 на 29 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків надати українським військовим гуманітарний коридор для безпечного виходу з оточення. Однак російські війська обстріляли цей коридор, порушивши домовленості.

Іловайська трагедія стала однією з найбільших втрат українських військових від початку російського вторгнення на Донбас: офіційно загинули 366 військових, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, а 84 зникли безвісти.

14 серпня 2017 року Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, згідно з якими головним винуватцем трагедії є командування Збройних сил РФ.

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