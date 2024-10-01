1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня захисників і захисниць
Категорія
Україна
Дата публікації

1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня захисників і захисниць

1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня захисників і захисниць
Джерело:  online.ua

1 жовтня у День захисників і захисниць о 9:00 в Україні пройде загальнонаціональна хвилина мовчання на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України.

Головні тези:

  • Україна вшановує пам'ять загиблих захисників та захисниць у загальнонаціональну хвилину мовчання 1 жовтня.
  • Хвилина мовчання о 9:00 відбудеться у всіх містах та селах країни на знак поваги й вдячності.
  • Президент Володимир Зеленський закликає усіх вшанувати пам'ять та віддячити захисникам та захисницям, які віддали своє життя за незалежність України.
  • Зупиніться на хвилину, щоб залишитися вдячними та вшанувати тих, хто боровся за свободу і незалежність країни.

1 жовтня Україна вшанує хвилиною мовчання загиблих захисників

Так, з 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинять рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Де б ви не були, що б не робили — зупиніться на хвилину на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України. У цю хвилину подумайте, що страшна війна триває. Але ми маємо завжди пам’ятати тих, хто віддав найцінніше — власне життя — за те, щоби ми продовжували жити.

Хвилина мовчання у цей час пройде у всіх містах та селах країни.

Зеленський анонсував акцію пам’яті захисників і захисниць

В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.

Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною.

Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.

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Категорія
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