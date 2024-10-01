1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня захисників і захисниць

1 жовтня у День захисників і захисниць о 9:00 в Україні пройде загальнонаціональна хвилина мовчання на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України.
Головні тези:
- Україна вшановує пам'ять загиблих захисників та захисниць у загальнонаціональну хвилину мовчання 1 жовтня.
- Хвилина мовчання о 9:00 відбудеться у всіх містах та селах країни на знак поваги й вдячності.
- Президент Володимир Зеленський закликає усіх вшанувати пам'ять та віддячити захисникам та захисницям, які віддали своє життя за незалежність України.
- Зупиніться на хвилину, щоб залишитися вдячними та вшанувати тих, хто боровся за свободу і незалежність країни.
1 жовтня Україна вшанує хвилиною мовчання загиблих захисників
Так, з 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинять рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.
Хвилина мовчання у цей час пройде у всіх містах та селах країни.
Зеленський анонсував акцію пам’яті захисників і захисниць
В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.
Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.
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