Зеленський підписав закон щодо загальнонаціональної хвилини мовчання
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підписав закон щодо загальнонаціональної хвилини мовчання

Верховна Рада України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення на державному рівні загальнонаціональної хвилини мовчання о 9 ранку.

Головні тези:

  • Закон передбачає щоденне вшанування пам'яті героїв, що загинули за Україну.
  • Хвилина мовчання проводиться о 9:00, забезпечуючи інформування через медіа та органи влади.
  • Окремо встановлено вшанування жертв Голодомору 1932–1933 років і проведення акції «Запали свічку».

Зеленський ухвалив закон щодо всеукраїнської хвилини мовчання

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

Закон встановлює обов’язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.

Йдеться про щоденне вшанування військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, що стали жертвами збройної агресії Російської Федерації проти України.

Встановлюється, що загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати інформування про її початок і завершення на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, а також на відповідних територіях, де вони здійснюють свої повноваження.

Повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.

Порядок використання таких систем під час комеморативних заходів визначає Кабінет міністрів України.

Рекомендації щодо організації проведення хвилини мовчання для органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань затверджує Український інститут національної пам’яті.

Окремо закон передбачає щорічне вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932–1933 років.

У четверту суботу листопада о 16:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочинається всеукраїнська акція «Запали свічку».

Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють організації цієї акції. Оголошення про акцію також мають здійснювати медіа.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня захисників і захисниць
1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до Дня захисників і захисниць
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової Військовою омбудсменкою
Офіс Президента України
Решетилова
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон про швидкий мобільний інтернет
Михайло Федоров
Швидкий інтернет для кожного українця - що зміниться

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?