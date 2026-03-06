Зеленський підписав закон щодо загальнонаціональної хвилини мовчання

Зеленський ухвалив закон щодо всеукраїнської хвилини мовчання

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

Закон встановлює обов’язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.

Йдеться про щоденне вшанування військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, що стали жертвами збройної агресії Російської Федерації проти України.

Встановлюється, що загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати інформування про її початок і завершення на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, а також на відповідних територіях, де вони здійснюють свої повноваження.

Повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.

Порядок використання таких систем під час комеморативних заходів визначає Кабінет міністрів України.

Рекомендації щодо організації проведення хвилини мовчання для органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань затверджує Український інститут національної пам’яті.

Окремо закон передбачає щорічне вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932–1933 років.

У четверту суботу листопада о 16:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочинається всеукраїнська акція «Запали свічку».

Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють організації цієї акції. Оголошення про акцію також мають здійснювати медіа.