Зеленський підписав закон про швидкий мобільний інтернет

25 листопада глава держави Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, який регулюватиме вимоги до якості мобільного зв'язку, зокрема й швидкості мобільного інтернету. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, які ключові зміни передбачаються.
Головні тези:
- Про підписання цього закону йдеться на сайті Верховної Ради України.
- Українці отримують ще більше інструментів, які зроблять мобільний інтернет зручнішим та ефективнішим.
Швидкий інтернет для кожного українця — що зміниться
За словами Михайла Федорова, Україна зробила ще один важливий крок на шляху до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для кожного громадянина.
Новий закон, який вже підписав Володимир Зеленський, передбачає такі зміни:
Швидкість — обов’язковий стандарт:
Якщо досі оператори декларували теоретичні показники, то тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості. Що важливо розуміти, його мінімальний рівень буде встановлювати саме держава.
Контроль якості в смартфоні:
Це дає можливість громадян України власноруч проводити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК.
Розширення покриття в селах:
Нацроумінг працюватиме й після війни:
Насамперед йдеться про те, що українці будуть мати змогу перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-