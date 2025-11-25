Зеленський підписав закон про швидкий мобільний інтернет
Зеленський підписав закон про швидкий мобільний інтернет

Михайло Федоров
Михайло Федоров

25 листопада глава держави Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, який регулюватиме вимоги до якості мобільного зв'язку, зокрема й швидкості мобільного інтернету. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, які ключові зміни передбачаються.

Головні тези:

  • Про підписання цього закону йдеться на сайті Верховної Ради України.
  • Українці отримують ще більше інструментів, які зроблять мобільний інтернет зручнішим та ефективнішим.

Швидкий інтернет для кожного українця — що зміниться

За словами Михайла Федорова, Україна зробила ще один важливий крок на шляху до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для кожного громадянина.

Новий закон, який вже підписав Володимир Зеленський, передбачає такі зміни:

Швидкість — обов’язковий стандарт:

Якщо досі оператори декларували теоретичні показники, то тепер швидкість інтернету — офіційний параметр якості. Що важливо розуміти, його мінімальний рівень буде встановлювати саме держава.

Контроль якості в смартфоні:

Це дає можливість громадян України власноруч проводити спідтести, а реальні дані автоматично надходитимуть до НКЕК.

Розширення покриття в селах:

Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості та покривати території, де досі немає зв’язку, — пояснив Федоров.

Нацроумінг працюватиме й після війни:

Насамперед йдеться про те, що українці будуть мати змогу перемикатися між операторами, щоб залишатися на зв’язку в надзвичайних ситуаціях.

