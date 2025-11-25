Зеленский подписал закон о скором мобильном интернете

25 ноября глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, регулирующий требования к качеству мобильной связи, в том числе и скорости мобильного интернета. Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, какие ключевые изменения предполагаются.

Быстрый интернет для каждого украинца — что изменится

По словам Михаила Федорова, Украина сделала еще один важный шаг на пути к быстрому и прогнозируемому мобильному интернету для каждого гражданина.

Новый закон, который уже подписал Владимир Зеленский, предусматривает следующие изменения:

Скорость — обязательный стандарт:

Если до сих пор операторы декларировали теоретические показатели, теперь скорость интернета — официальный параметр качества. Что важно понимать, его минимальный уровень будет устанавливаться именно государством.

Контроль качества в смартфоне:

Это дает возможность гражданам Украины собственноручно проводить спидтесты, а реальные данные будут автоматически поступать в НКЭК.

Расширение покрытия в деревнях:

Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее перестраивать сеть в сельской местности и покрывать территории, где до сих пор нет связи, — пояснил Федоров. Поделиться

Нацроуминг будет работать и после войны:

В первую очередь, речь идет о том, что украинцы будут иметь возможность переключаться между операторами, чтобы оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях.