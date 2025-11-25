Зеленский подписал закон о скором мобильном интернете

25 ноября глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, регулирующий требования к качеству мобильной связи, в том числе и скорости мобильного интернета. Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, какие ключевые изменения предполагаются.
Главные тезисы
- О подписании этого закона сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
- Украинцы получат еще больше инструментов, которые сделают мобильный интернет более удобным и эффективным.
Быстрый интернет для каждого украинца — что изменится
По словам Михаила Федорова, Украина сделала еще один важный шаг на пути к быстрому и прогнозируемому мобильному интернету для каждого гражданина.
Новый закон, который уже подписал Владимир Зеленский, предусматривает следующие изменения:
Скорость — обязательный стандарт:
Если до сих пор операторы декларировали теоретические показатели, теперь скорость интернета — официальный параметр качества. Что важно понимать, его минимальный уровень будет устанавливаться именно государством.
Контроль качества в смартфоне:
Это дает возможность гражданам Украины собственноручно проводить спидтесты, а реальные данные будут автоматически поступать в НКЭК.
Расширение покрытия в деревнях:
Нацроуминг будет работать и после войны:
В первую очередь, речь идет о том, что украинцы будут иметь возможность переключаться между операторами, чтобы оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях.
