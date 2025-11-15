Литва создает новые технологии для противодействия воздушным угрозам из Беларуси — что известно

Литва разрабатывает технологии для противодействия воздушным угрозам, в частности, недавним случаям проникновения с территории Беларуси воздушных шаров и дронов.

Литва создает систему противодействия воздушным угрозам

Литва быстро развивает технологии для противодействия недавнему наплыву контрабандных воздушных шаров и беспилотных летательных аппаратов из Беларуси, заявил вицеминистр экономики страны Паулюс Петраускас.

Как отмечается, несколько десятков литовских компаний подали предложения по инновационным мерам по выявлению, мониторингу, идентификации и нейтрализации воздушных угроз.

Петраускас сказал, что правительство Литвы планирует отобрать лучшие идеи в течение нескольких недель и разработать технологию в течение шести месяцев.

Через две недели мы выберем компании и идеи. Затем мы предпримем дополнительные меры в дополнение к этим идеям, чтобы помочь разработать технологию, — сказал Петраускас в комментарии для LRT RADIO. Поделиться

Чиновник добавил, что министерство внутренних дел уже работает над техническими спецификациями для закупок, что позволит провести тестирование и интеграцию в существующие системы.

Это может занять от трех до шести месяцев.

Некоторые из этих систем уже были испытаны в Украине для других целей, но также могут быть применены в Литве, сказал Петраускас. Другие — это новые предложения, которые вместе взятые могут помочь найти эффективные решения.

По словам Петраускаса, только Южная Корея и Израиль сталкивались с угрозами, подобными литовским, что затрудняет получение готовых решений.

Нет много других угроз или хаоса, вызванных соседними странами. Поэтому довольно трудно купить решение — их приходится создавать с нуля. Поделиться

В начале этого месяца правительство получило 35 заявок с предложениями по защите воздушного пространства Литвы от контрабандных воздушных шаров и других летательных объектов, недавно нарушивших работу Вильнюсского аэропорта.