Литва создает новые технологии для противодействия воздушным угрозам из Беларуси — что известно

Литва разрабатывает технологии для противодействия воздушным угрозам, в частности, недавним случаям проникновения с территории Беларуси воздушных шаров и дронов.
Литва создает систему противодействия воздушным угрозам
Литва быстро развивает технологии для противодействия недавнему наплыву контрабандных воздушных шаров и беспилотных летательных аппаратов из Беларуси, заявил вицеминистр экономики страны Паулюс Петраускас.
Как отмечается, несколько десятков литовских компаний подали предложения по инновационным мерам по выявлению, мониторингу, идентификации и нейтрализации воздушных угроз.
Петраускас сказал, что правительство Литвы планирует отобрать лучшие идеи в течение нескольких недель и разработать технологию в течение шести месяцев.
Чиновник добавил, что министерство внутренних дел уже работает над техническими спецификациями для закупок, что позволит провести тестирование и интеграцию в существующие системы.
Это может занять от трех до шести месяцев.
Некоторые из этих систем уже были испытаны в Украине для других целей, но также могут быть применены в Литве, сказал Петраускас. Другие — это новые предложения, которые вместе взятые могут помочь найти эффективные решения.
По словам Петраускаса, только Южная Корея и Израиль сталкивались с угрозами, подобными литовским, что затрудняет получение готовых решений.
В начале этого месяца правительство получило 35 заявок с предложениями по защите воздушного пространства Литвы от контрабандных воздушных шаров и других летательных объектов, недавно нарушивших работу Вильнюсского аэропорта.
Отмечается, что компании, стоящие за самыми перспективными идеями, разделят премии на сумму 1 миллион евро.
