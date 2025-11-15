Литва створює нові технології для протидії повітряним загрозам з Білорусі — що відомо

Литва розробляє технології для протидії повітряним загрозам, зокрема нещодавнім випадкам проникнення з території Білорусі повітряних куль та дронів.

Литва створює систему протидії повітряним загрозам

Литва швидко розвиває технології задля протидії нещодавньому напливу контрабандних повітряних куль та безпілотних літальних апаратів з Білорусі, — заявив віцеміністр економіки країни Паулюс Петраускас.

Як зазначається, кілька десятків литовських компаній подали пропозиції щодо інноваційних заходів для виявлення, моніторингу, ідентифікації та нейтралізації повітряних загроз.

Петраускас сказав, що уряд Литви планує відібрати найкращі ідеї протягом кількох тижнів та розробити технологію протягом шести місяців.

Через два тижні ми оберемо компанії та ідеї. Потім ми вживемо додаткових заходів на додаток до цих ідей, щоб допомогти розробити технологію, — сказав Петраускас у коментарі для LRT RADIO.

Урядовець додав, що міністерство внутрішніх справ вже працює над технічними специфікаціями для закупівель, що дозволить провести тестування та інтеграцію в існуючі системи.

Це може зайняти від трьох до шести місяців.

Деякі подані системи вже були випробувані в Україні для інших цілей, але також можуть бути застосовані в Литві, сказав Петраускас. Інші — це нові пропозиції, які, разом узяті, можуть допоможуть знайти ефективні рішення.

За словами Петраускаса, лише Південна Корея та Ізраїль стикалися з загрозами, подібними до литовських, що ускладнює отримання готових рішень.

Немає багато інших загроз чи хаосу, спричинених сусідніми країнами. Тому досить важко купити рішення — їх доводиться створювати з нуля.

На початку цього місяця уряд отримав 35 заявок з пропозиціями щодо захисту повітряного простору Литви від контрабандних повітряних куль та інших літальних об’єктів, які нещодавно порушили роботу Вільнюського аеропорту.