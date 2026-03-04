Зеленский заявил о готовности Украины помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать помощь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозу иранских ударных дронов и ракет, дестабилизирующих регион и мировой рынок.

Украина может помочь на Ближнем Востоке — Зеленский

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Иранский режим, пытающийся сохраниться, создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности. Ни одно государство рядом с Ираном не может чувствовать себя в безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент добавил, что через Ормузский пролив судоходство практически остановлено, а реальных намерений к честной дипломатии и фундаментальным изменениям иранский режим пока не демонстрирует.

Украина проводит консультации как с партнерами в Европе и Соединенных Штатах, так и со странами соседями Ирана. Вчера я говорил с лидерами ОАЭ и Катара. Сегодня уже были разговоры с лидерами Иордании и Бахрейна. Поделиться

Зеленский объяснил, что все эти страны имеют серьезный вызов и обращаются к Украине за помощью в защите гражданских от иранских ударных дронов — таких, которые атаковали украинские города и инфраструктуру в течение войны.

Со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов. Именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, что дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру.

Президент заверил, что Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации, поручив министру иностранных дел, министру обороны, разведкам и секретарю СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств, не ослабляя свою защиту в стране.

Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе. Поделиться

Зеленский отметил важность координации с Евросоюзом, государствами Европы и Группой семи для ликвидации террористических способностей иранского режима и защиты глобальной стабильности.