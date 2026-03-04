Зеленський заявив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході
Зеленський заявив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході

Володимир Зеленський
Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Головні тези:

  • Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних від загроз іранських ударних дронів і ракет.
  • Зеленський наголосив на важливості координації з Євросоюзом, державами Європи та Групою семи для ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму.

Україна може допомогти на Близькому Сході — Зеленський

Про це глава держави повідомив за підсумками наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент додав, що через Ормузьку протоку судноплавство практично зупинене, а реальних намірів до чесної дипломатії і фундаментальних змін іранський режим поки не демонструє.

Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами — сусідами Ірану. Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну.

Зеленський пояснив, що всі ці країни мають серйозний виклик і звертаються до України за допомогою у захисті цивільних від іранських ударних дронів — таких самих, які атакували українські міста та інфраструктуру протягом війни.

З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації, доручивши міністру закордонних справ, міністру оборони, розвідкам та секретарю РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав, не послаблюючи власний захист у країні.

Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні.

Зеленський зауважив на важливості координації з Євросоюзом, державами Європи та Групою семи для ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму та захисту глобальної стабільності.

Будемо й надалі координуватися з партнерами.

