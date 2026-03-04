Зеленський заявив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Україна може допомогти на Близькому Сході — Зеленський

Про це глава держави повідомив за підсумками наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці. Володимир Зеленський Президент України

Президент додав, що через Ормузьку протоку судноплавство практично зупинене, а реальних намірів до чесної дипломатії і фундаментальних змін іранський режим поки не демонструє.

Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами — сусідами Ірану. Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Поширити

Зеленський пояснив, що всі ці країни мають серйозний виклик і звертаються до України за допомогою у захисті цивільних від іранських ударних дронів — таких самих, які атакували українські міста та інфраструктуру протягом війни.

З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації, доручивши міністру закордонних справ, міністру оборони, розвідкам та секретарю РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав, не послаблюючи власний захист у країні.

Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Поширити

Зеленський зауважив на важливості координації з Євросоюзом, державами Європи та Групою семи для ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму та захисту глобальної стабільності.