Зеленський заявив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.
Головні тези:
- Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних від загроз іранських ударних дронів і ракет.
- Зеленський наголосив на важливості координації з Євросоюзом, державами Європи та Групою семи для ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму.
Україна може допомогти на Близькому Сході — Зеленський
Про це глава держави повідомив за підсумками наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Президент додав, що через Ормузьку протоку судноплавство практично зупинене, а реальних намірів до чесної дипломатії і фундаментальних змін іранський режим поки не демонструє.
Зеленський пояснив, що всі ці країни мають серйозний виклик і звертаються до України за допомогою у захисті цивільних від іранських ударних дронів — таких самих, які атакували українські міста та інфраструктуру протягом війни.
З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу.
Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації, доручивши міністру закордонних справ, міністру оборони, розвідкам та секретарю РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав, не послаблюючи власний захист у країні.
Зеленський зауважив на важливості координації з Євросоюзом, державами Європи та Групою семи для ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму та захисту глобальної стабільності.
Будемо й надалі координуватися з партнерами.
