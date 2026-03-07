Українські воїни втримали всі ключові напрямки захисту взимку — Зеленський
Українські воїни втримали всі ключові напрямки захисту взимку — Зеленський

Президент Володимир Зеленський 7 березня обговорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном важливі для безпеки України та Європи.

Головні тези:

  • Українські воїни успішно втримали всі ключові напрямки захисту взимку, що є важливим досягненням для країни.
  • Президент Зеленський обговорив з Президентом Франції спільні стратегічні плани щодо підвищення безпеки України та Європи.

Зеленський високо оцінив успіхи ЗСУ цієї зими

Зеленський розповів Макрону про події на фронті.

Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту. Важливо, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії.

Також президенти говорили про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи.

Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від «шахедів» дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами.

Готуємось із Францією до наших спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями. Дякую, Емманюелю!

