Українські воїни втримали всі ключові напрямки захисту взимку — Зеленський

Президент Володимир Зеленський 7 березня обговорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном важливі для безпеки України та Європи.
Головні тези:
- Українські воїни успішно втримали всі ключові напрямки захисту взимку, що є важливим досягненням для країни.
- Президент Зеленський обговорив з Президентом Франції спільні стратегічні плани щодо підвищення безпеки України та Європи.
Зеленський високо оцінив успіхи ЗСУ цієї зими
Зеленський розповів Макрону про події на фронті.
Також президенти говорили про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи.
Готуємось із Францією до наших спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями. Дякую, Емманюелю!
