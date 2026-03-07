Украинские воины удержали все ключевые направления защиты зимой — Зеленский

Украинские воины добились ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты. Важно, чтобы все же были реализованы общие европейские договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России.