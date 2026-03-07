Украинские воины удержали все ключевые направления защиты зимой — Зеленский

Президент Владимир Зеленский 7 марта обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном важные для безопасности Украины и Европы.
Главные тезисы
- Украинские воины под руководством Зеленского успешно удержали ключевые направления защиты зимой, что стало важным достижением страны.
- Президенты Украины и Франции обсудили стратегические планы по повышению безопасности Украины и Европы.
Зеленский высоко оценил успехи ВСУ этой зимой
Зеленский рассказал Макрону о событиях на фронте.
Также президенты говорили о Ближнем Востоке и регионе Залива — ситуации вокруг Ирана и его перспективах.
Готовимся с Францией к нашим общим форматам дипломатической работы в ближайшие недели. Спасибо, Эмманюэль!
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-