Украинские воины удержали все ключевые направления защиты зимой — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины удержали все ключевые направления защиты зимой — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский 7 марта обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном важные для безопасности Украины и Европы.

Главные тезисы

  • Украинские воины под руководством Зеленского успешно удержали ключевые направления защиты зимой, что стало важным достижением страны.
  • Президенты Украины и Франции обсудили стратегические планы по повышению безопасности Украины и Европы.

Зеленский высоко оценил успехи ВСУ этой зимой

Зеленский рассказал Макрону о событиях на фронте.

Украинские воины добились ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты. Важно, чтобы все же были реализованы общие европейские договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президенты говорили о Ближнем Востоке и регионе Залива — ситуации вокруг Ирана и его перспективах.

Эмманюэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе — украинская защита от «шахедов» действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами.

Готовимся с Францией к нашим общим форматам дипломатической работы в ближайшие недели. Спасибо, Эмманюэль!

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предложил изменить время и место проведения трехсторонней встречи
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания
Верховная Рада Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия готовит весеннее наступление на фронте". Зеленский записал видеообращение из Дружковки
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?