Режимы РФ и Ирана убивают фактически скоординированно — Зеленский

Равно эффективная защита жизни должна быть обеспечена и в Европе, и на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Зеленский выразил возмущение убийственными действиями российских и иранских режимов, считая их скоординированными.
- Президент подчеркнул важность скоординированных действий по защите жизни в Европе и на Ближнем Востоке.
Зеленский сравнил убийственные режимы России и Ирана
Об этом Президент Владимир Зеленский отметил в вечернем видеообращении.
Глава государства подчеркнул, что именно поэтому и защита должна быть скоординированной.
Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "Шахедов". Совершенно справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет ощущать последствия не только за то, что затягивает свою войну против нас, но и за попытку масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите — общих, сильных, скоординированных действий.
