Режимы РФ и Ирана убивают фактически скоординированно — Зеленский
Режимы РФ и Ирана убивают фактически скоординированно — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Равно эффективная защита жизни должна быть обеспечена и в Европе, и на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Зеленский выразил возмущение убийственными действиями российских и иранских режимов, считая их скоординированными.
  • Президент подчеркнул важность скоординированных действий по защите жизни в Европе и на Ближнем Востоке.

Зеленский сравнил убийственные режимы России и Ирана

Об этом Президент Владимир Зеленский отметил в вечернем видеообращении.

Я благодарю всех лидеров, всех стран, которые помнят о программе PURL — программе, позволяющей нам покупать американские ракеты для ПВО, для "петриотов". Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребности в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Тем более, мы видим информацию о российской помощи иранскому режиму: есть сообщения, что россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в Шахедах, применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе. Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, не просто связанными друг с другом, а существующими благодаря друг другу — российским и иранским режимами — и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе и там, на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что именно поэтому и защита должна быть скоординированной.

Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "Шахедов". Совершенно справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет ощущать последствия не только за то, что затягивает свою войну против нас, но и за попытку масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите — общих, сильных, скоординированных действий.

