Режимы РФ и Ирана убивают фактически скоординированно — Зеленский

Тем более, мы видим информацию о российской помощи иранскому режиму: есть сообщения, что россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в Шахедах, применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе. Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, не просто связанными друг с другом, а существующими благодаря друг другу — российским и иранским режимами — и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе и там, на Ближнем Востоке.