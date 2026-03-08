США "рішуче" звернулися до Росії після її втручання у війну на Близькому Сході
США "рішуче" звернулися до Росії після її втручання у війну на Близькому Сході

Путін
Джерело:  Радіо Свобода

Команда американського лідера Дональда Трампа заявила російському диктатору Володимиру Путіну про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану на тлі авіаударів американських та ізраїльських військ на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що не має інформації про те, що Росія підтримує Іран. 
  • Він пожартував, що Путін погано це робить, оскільки Тегеран зазнає поразки.

США намагаються зупинити Путіна “рішучими” закликами

З заявою з цього приводу одним з перших виступив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф на борту літака Air Force One.

За словами соратника Трампа, саме він особисто передав відповідне попередження команді російського диктатора Володимира Путіна.

Я рішуче про це заявив, — заявив Віткофф, відповідаючи на запитання, чи звертався до Москви із вимогою не надавати Тегерану розвідувальні дані.

Що важливо розуміти, 6 березня американські чиновники на умовах анонімності заявили ЗМІ, що Росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових та об’єкти США на Близькому Сході.

Фактично йшлося про те, що Путін відіграє непряму, однак дійсно ключову роль у загостренні цієї війни.

Віткофф, який кілька разів зустрічався з президентом Росії Володимир Путін, також очолює делегацію США на тристоронніх переговорах із Москвою та Україною щодо припинення російської війни.

