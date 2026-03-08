Контратаки ВСУ срывают новое наступление России на фронте

Американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что контрнаступление украинских защитников могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области, а также на ожидаемое весенне-летнее наступление РФ на "Пояс крепостей" в Донецкой области.

ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ

Американские аналитики обратили внимание на то, что армия РФ перебросила элитные воздушно-десантные и морские пехотные части из Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта.

Что важно понимать, это произошло раньше, чем ВСУ начали контрнаступление.

Фактически речь идет о том, что враг планировал продолжить использовать тактические успехи в направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, однако украинские воины вовремя сорвали эти планы.

Таким образом, контрнаступление Украины в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также могло негативно повлиять на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей", — отмечает команда ISW.

По мнению аналитиков, хаотические решения и действия российских захватчиков на поле боя указывают на то, что они не понимают, где дальше проводить наступление.