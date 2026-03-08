Контратаки ВСУ срывают новое наступление России на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Контратаки ВСУ срывают новое наступление России на фронте

ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что контрнаступление украинских защитников могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области, а также на ожидаемое весенне-летнее наступление РФ на "Пояс крепостей" в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Армия РФ пытается проводить несколько наступательных операций, но безуспешно.
  • У российских войск нет достаточно сил и ресурсов для нового прорыва.

ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ

Американские аналитики обратили внимание на то, что армия РФ перебросила элитные воздушно-десантные и морские пехотные части из Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта.

Что важно понимать, это произошло раньше, чем ВСУ начали контрнаступление.

Фактически речь идет о том, что враг планировал продолжить использовать тактические успехи в направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, однако украинские воины вовремя сорвали эти планы.

Таким образом, контрнаступление Украины в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также могло негативно повлиять на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей", — отмечает команда ISW.

По мнению аналитиков, хаотические решения и действия российских захватчиков на поле боя указывают на то, что они не понимают, где дальше проводить наступление.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский похвастался перед Макроном успехами ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера
Donald Trump
Трамп пристыдил Стармера и Британию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США "решительно" обратились к РФ после ее вмешательства в войну на Ближнем Востоке
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?