Контратаки ВСУ срывают новое наступление России на фронте

Американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что контрнаступление украинских защитников могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области, а также на ожидаемое весенне-летнее наступление РФ на "Пояс крепостей" в Донецкой области.
Главные тезисы
- Армия РФ пытается проводить несколько наступательных операций, но безуспешно.
- У российских войск нет достаточно сил и ресурсов для нового прорыва.
ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ
Американские аналитики обратили внимание на то, что армия РФ перебросила элитные воздушно-десантные и морские пехотные части из Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта.
Что важно понимать, это произошло раньше, чем ВСУ начали контрнаступление.
Фактически речь идет о том, что враг планировал продолжить использовать тактические успехи в направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, однако украинские воины вовремя сорвали эти планы.
По мнению аналитиков, хаотические решения и действия российских захватчиков на поле боя указывают на то, что они не понимают, где дальше проводить наступление.
