Контратаки ЗСУ зривають новий наступ Росії на фронті

Американський Інституту вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що контрнаступ українських захисників міг зірвати плани Росії на подальше просування в Запорізькій області, а також на очікуваний весняно-літній наступ РФ на "Пояс фортець" в Донецькій області.

ЗСУ знову змогли обхитрити армію РФ

Американські аналітики звернули увагу на те, що армія РФ перекинула елітні повітряно-десантні та морські піхотні частини з Покровського напрямку та Добропільського тактичного району на сході України на південну лінію фронту.

Що важливо розуміти, це сталося раніше, ніж ЗСУ розпочали контрнаступ.

Фактично йдеться про те, що ворог планував продовжити використовувати тактичні успіхи в напрямку Гуляйполя навесні і влітку 2026 року, однак українські воїни вчасно зірвали ці плани.

Таким чином, контрнаступ України в лютому 2026 року міг зірвати плани Росії щодо подальшого використання тактичних успіхів у Запорізькій області, а також міг негативно вплинути на очікуваний весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець", — наголошує команда ISW.

На переконання аналітиків, хаотичні рішення та дії російських загарбників на полі бою вказують на те, що вони не розуміють, де далі проводити наступ.