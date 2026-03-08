Контратаки ЗСУ зривають новий наступ Росії на фронті

Американський Інституту вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що контрнаступ українських захисників міг зірвати плани Росії на подальше просування в Запорізькій області, а також на очікуваний весняно-літній наступ РФ на "Пояс фортець" в Донецькій області.
Головні тези:
- Армія РФ намагається проводити кілька наступальних операцій, однак безуспішно.
- Російські війська не мають достатньо сил та ресурсів для нового прориву.
ЗСУ знову змогли обхитрити армію РФ
Американські аналітики звернули увагу на те, що армія РФ перекинула елітні повітряно-десантні та морські піхотні частини з Покровського напрямку та Добропільського тактичного району на сході України на південну лінію фронту.
Що важливо розуміти, це сталося раніше, ніж ЗСУ розпочали контрнаступ.
Фактично йдеться про те, що ворог планував продовжити використовувати тактичні успіхи в напрямку Гуляйполя навесні і влітку 2026 року, однак українські воїни вчасно зірвали ці плани.
На переконання аналітиків, хаотичні рішення та дії російських загарбників на полі бою вказують на те, що вони не розуміють, де далі проводити наступ.
