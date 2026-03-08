Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що цієї зими Сили оборони України не лише досягли вагомих результатів на полі бою, а й також змогли успішно втримати під своїм контролем всі ключові напрямки захисту.
Головні тези:
- Зеленський вкотре закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію.
- Україна та Франція готуються до спільних форматів дипломатичної роботи.
Зеленський похизувався перед Макроном успіхами ЗСУ
За словами глави держави, про нові досягнення Сил оборони України він сповістив французького колегу Емманюеля Макрона.
Як зазначив глава держави, станом на сьогодні вкрай важливо, щоб були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки.
Окрім того, санційний тиск на Росію також повинен невпинно посилюватися.
Також у центрі уваги Зеленського та Макрона були тема війни на Близькому Сході та ситуація в регіоні Затоки.
Український лідер також підтвердив, що Київ та Париж готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.
