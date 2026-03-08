Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що цієї зими Сили оборони України не лише досягли вагомих результатів на полі бою, а й також змогли успішно втримати під своїм контролем всі ключові напрямки захисту.

Зеленський похизувався перед Макроном успіхами ЗСУ

За словами глави держави, про нові досягнення Сил оборони України він сповістив французького колегу Емманюеля Макрона.

Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, станом на сьогодні вкрай важливо, щоб були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки.

Окрім того, санційний тиск на Росію також повинен невпинно посилюватися.

Також у центрі уваги Зеленського та Макрона були тема війни на Близькому Сході та ситуація в регіоні Затоки.

Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні — український захист від "Шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер також підтвердив, що Київ та Париж готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.