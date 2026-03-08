Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський похизувався перед Макроном успіхами ЗСУ
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що цієї зими Сили оборони України не лише досягли вагомих результатів на полі бою, а й також змогли успішно втримати під своїм контролем всі ключові напрямки захисту.

Головні тези:

  • Зеленський вкотре закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію.
  • Україна та Франція готуються до спільних форматів дипломатичної роботи.

Зеленський похизувався перед Макроном успіхами ЗСУ

За словами глави держави, про нові досягнення Сил оборони України він сповістив французького колегу Емманюеля Макрона.

Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, станом на сьогодні вкрай важливо, щоб були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки.

Окрім того, санційний тиск на Росію також повинен невпинно посилюватися.

Також у центрі уваги Зеленського та Макрона були тема війни на Близькому Сході та ситуація в регіоні Затоки.

Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні — український захист від "Шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер також підтвердив, що Київ та Париж готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На Краснодарщині горить ключовий обʼєкт нафтової логістики РФ — відео
“Бавовна” в Росії 8 березня - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія офіційно оголосила про підтримку Ірану у війні зі США
Росія стала на бік Ірану у війні на Близькому Сході
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розгромила 11 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?