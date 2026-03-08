На Краснодарщині горить ключовий обʼєкт нафтової логістики РФ — відео
На Краснодарщині горить ключовий обʼєкт нафтової логістики РФ — відео

“Бавовна” в Росії 8 березня - що відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 8 березня українські дрони здійснили атаку на лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Армавір" в Краснодарському краї Росії. Як повідомляють очевидці, об'єкт одразу охопила масштабна пожежа.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає.
  • 120 рятувальників і 38 одиниць техніки досі намагаються загасити масштабну пожежу.

“Бавовна” в Росії 8 березня — що відомо

Мешканці Краснодарського краю уже публікують відео з місця події, на яких можна побачити, як палають кілька резервуарів.

Окрім того, чітко видно, що в небо здіймається стовп густого диму.

Згідно з даними українського OSINT-проєкту "КіберБорошно", цього разу під удар Сил оборони потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) “Армавір”.

Що важливо розуміти, саме вона є вузловим об'єктом трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.

ЛВДС є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає не на окремий об'єкт, а на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці, — мовиться в офіційній заяві.

Що також цікаво, в оперштабі Краснодарського краю заявили, що до гасіння пожежі площею 700 кв. м було залучено 120 рятувальників і 38 одиниць техніки.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

