На Краснодарщині горить ключовий обʼєкт нафтової логістики РФ — відео

Уночі 8 березня українські дрони здійснили атаку на лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Армавір" в Краснодарському краї Росії. Як повідомляють очевидці, об'єкт одразу охопила масштабна пожежа.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає.
- 120 рятувальників і 38 одиниць техніки досі намагаються загасити масштабну пожежу.
“Бавовна” в Росії 8 березня — що відомо
Мешканці Краснодарського краю уже публікують відео з місця події, на яких можна побачити, як палають кілька резервуарів.
Окрім того, чітко видно, що в небо здіймається стовп густого диму.
Згідно з даними українського OSINT-проєкту "КіберБорошно", цього разу під удар Сил оборони потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) “Армавір”.
Що важливо розуміти, саме вона є вузловим об'єктом трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.
Що також цікаво, в оперштабі Краснодарського краю заявили, що до гасіння пожежі площею 700 кв. м було залучено 120 рятувальників і 38 одиниць техніки.
