РФ атакувала Україну балістикою та дронама — знешкоджено 98 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та дронама — знешкоджено 98 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали напад двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Новий ворожий напад почався ще о 19:00 7 березня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія забезпечила закупівлю 880 тис боєприпасів для України у 2026 році
снаряд
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Іноземний десант готується до розгортання в Україні — інсайдери
британський десант
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ скинула на власні території 10 ФАБів у 2026 році
Бєлгород

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?