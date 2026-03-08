РФ атакувала Україну балістикою та дронама — знешкоджено 98 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали напад двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Новий ворожий напад почався ще о 19:00 7 березня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Підтверджено влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
