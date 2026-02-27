Іноземний десант готується до розгортання в Україні — інсайдери
Іноземний десант готується до розгортання в Україні — інсайдери

британський десант
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, британські та французькі десантники уже провели останні приготування перед стартом потенційної місії в Україні.

Головні тези:

  • Кір Стармер оголосив, що Велика Британія та Франція очолять військовий контингент в Україні.
  • Останні підготування для реалізації цієї місії уже здійснені.

Британія та Франція готуються до післявоєнного періоду

Як вдалося дізнатися журналістам, понад 600 солдатів з 16-ї повітряно-десантної бригади Великої Британії провели повітряне десантування.

Що важливо розуміти, це вони зробили разом із товаришами з 11-ї парашутно-десантної бригади Франції.

ЗМІ звертають увагу на те, що навчання в Бретані фактично є фінальними у межах підготовки десанту до розгортання в будь-якій точці світу.

Нещодавно британський лідер Кір Стармер офіційно оголосилив, що Велика Британія і Франція очолять військовий контингент в Україні, якщо вдасться досягнути угоди про припинення вогню.

Хоча підрозділи, які можуть бути розгорнуті в такій операції, ще не оголошені, солдати 16-ї повітряно-десантної бригади входять до складу британських сил високої готовності і здатні бути розгорнуті разом з іншими військами з держав НАТО в короткий термін.

За словами інсайдера в Міноборони Британії, ці десантники — “вістрям списа звичайної армії”.

Вони найбільш готові вирушити і зробити будь-що, — пояснило анонімне джерело.

