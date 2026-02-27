Росія зруйнувала дитсадок на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія зруйнувала дитсадок на Одещині

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Наслідки нових атак Росії на Одещину

Протягом ночі 26-27 лютого російські окупанти продовжували тероризувати різні регіони України. Чи не найбільше шкоди зафіксовано саме в Одеській області. Місцева влада повідомляє про двох потерпілих, зокрема й дитину, а також про зруйнований дитячий садок.

Головні тези:

  • Росія знову завдавала ударів по цивільній та портовій інфраструктурі.
  • Зафіксовані числені пошкодження, до ліквідації наслідкив залучені екстрені та комунальні служби.

Наслідки нових атак Росії на Одещину

Перші подробиці повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своїх соціальних мережах.

За його словами, цього разу російські загарбники здійснювали повітряний напад на область ударними безпілотниками.

Фото: Олег Кіпер

Під удар ворога знову потрапила цивільна та портова інфраструктура Одещини.

На жаль, постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Глава Одеської ОВА

Фото: Олег Кіпер

Посадовець також офіційно підтвредив, що російські окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі й медичний заклад.

Ба більше, вказано, що армія РФ зруйнувала будівлю дитячого садочка.

Фото: Олег Кіпер

Як зазначи Кіпер, на місцях ворожих атак продовжують працювати екстрені та комунальні служби.

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує воювати з Україною ще 2 роки — інсайдери
Путін не збирається зупиняти війну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни знешкодили ще 1280 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 165 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?