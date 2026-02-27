Росія зруйнувала дитсадок на Одещині

Протягом ночі 26-27 лютого російські окупанти продовжували тероризувати різні регіони України. Чи не найбільше шкоди зафіксовано саме в Одеській області. Місцева влада повідомляє про двох потерпілих, зокрема й дитину, а також про зруйнований дитячий садок.

Наслідки нових атак Росії на Одещину

Перші подробиці повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своїх соціальних мережах.

За його словами, цього разу російські загарбники здійснювали повітряний напад на область ударними безпілотниками.

Фото: Олег Кіпер

Під удар ворога знову потрапила цивільна та портова інфраструктура Одещини.

На жаль, постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога. Олег Кіпер Глава Одеської ОВА

Фото: Олег Кіпер

Посадовець також офіційно підтвредив, що російські окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі й медичний заклад.

Ба більше, вказано, що армія РФ зруйнувала будівлю дитячого садочка.

Фото: Олег Кіпер

Як зазначи Кіпер, на місцях ворожих атак продовжують працювати екстрені та комунальні служби.