Росія зруйнувала дитсадок на Одещині

Протягом ночі 26-27 лютого російські окупанти продовжували тероризувати різні регіони України. Чи не найбільше шкоди зафіксовано саме в Одеській області. Місцева влада повідомляє про двох потерпілих, зокрема й дитину, а також про зруйнований дитячий садок.
Головні тези:
- Росія знову завдавала ударів по цивільній та портовій інфраструктурі.
- Зафіксовані числені пошкодження, до ліквідації наслідкив залучені екстрені та комунальні служби.
Наслідки нових атак Росії на Одещину
Перші подробиці повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своїх соціальних мережах.
За його словами, цього разу російські загарбники здійснювали повітряний напад на область ударними безпілотниками.
Під удар ворога знову потрапила цивільна та портова інфраструктура Одещини.
Посадовець також офіційно підтвредив, що російські окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі й медичний заклад.
Ба більше, вказано, що армія РФ зруйнувала будівлю дитячого садочка.
Як зазначи Кіпер, на місцях ворожих атак продовжують працювати екстрені та комунальні служби.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-