Россия разрушила детсад в Одесской области

В течение ночи 26-27 февраля российские оккупанты продолжали терроризировать разные регионы Украины. Больше всего вреда зафиксировано именно в Одесской области. Местные власти сообщают о двух пострадавших, в том числе и ребенке.
Главные тезисы
- Россия снова наносила удары по гражданской и портовой инфраструктуре.
- Зафиксированы многочисленные повреждения, к ликвидации последствий привлечены экстренные и коммунальные службы.
Последствия новых атак России на Одесщину
Первые подробности сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своих социальных сетях.
По его словам, в этот раз российские захватчики совершали воздушное нападение на область ударными беспилотниками.
Под удар врага снова попала гражданская и портовая инфраструктура Одесщины.
Чиновник также официально подтвердил, что российские оккупанты повредили портовые резервуары и строительный кран, фасад и остекление жилого дома, автомобили и медицинское учреждение.
Более того, указано, что армия РФ разрушила здание детского сада.
Как отметил Кипер, на местах вражеских атак продолжают работать экстренные и коммунальные службы.
