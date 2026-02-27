Россия разрушила детсад в Одесской области
Россия разрушила детсад в Одесской области

Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия новых атак России на Одесщину
В течение ночи 26-27 февраля российские оккупанты продолжали терроризировать разные регионы Украины. Больше всего вреда зафиксировано именно в Одесской области. Местные власти сообщают о двух пострадавших, в том числе и ребенке.

Главные тезисы

  • Россия снова наносила удары по гражданской и портовой инфраструктуре.
  • Зафиксированы многочисленные повреждения, к ликвидации последствий привлечены экстренные и коммунальные службы.

Последствия новых атак России на Одесщину

Первые подробности сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своих социальных сетях.

По его словам, в этот раз российские захватчики совершали воздушное нападение на область ударными беспилотниками.

Фото: Олег Кипер

Под удар врага снова попала гражданская и портовая инфраструктура Одесщины.

К сожалению, пострадали два человека — 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Фото: Олег Кипер

Чиновник также официально подтвердил, что российские оккупанты повредили портовые резервуары и строительный кран, фасад и остекление жилого дома, автомобили и медицинское учреждение.

Более того, указано, что армия РФ разрушила здание детского сада.

Фото: Олег Кипер

Как отметил Кипер, на местах вражеских атак продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесщины.

