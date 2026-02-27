ПВО ликвидировала 165 целей во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 26-27 февраля российские захватчики наносили удары по Украине, применяя 187 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Новое вражеское нападение началось еще в 18:00 26 февраля.
Российские дроны осуществляли атаку по направлениям: Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около из них около 120 — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтверждают попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-