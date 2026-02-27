ПВО ликвидировала 165 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 165 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 26-27 февраля российские захватчики наносили удары по Украине, применяя 187 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Новое вражеское нападение началось еще в 18:00 26 февраля.

Российские дроны осуществляли атаку по направлениям: Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около из них около 120 — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтверждают попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры
Путин не собирается останавливать войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский шокировал РФ и США в начале полномасштабной войны
США и РФ недооценили Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины обезвредили еще 1280 российских оккупантов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 февраля 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?