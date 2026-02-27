ППО ліквідувала 165 цілей під час нової атаки РФ
ППО ліквідувала 165 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 26-27 лютого російські загарбники завдавали ударів по Україні, застосовуючи 187 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Новий ворожий напад розпочався ще о 18:00 26 лютого.

Російські дрони здійснювали атаку із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько із них близько 120 — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтверджують влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька російських БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

