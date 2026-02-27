ППО ліквідувала 165 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 26-27 лютого російські загарбники завдавали ударів по Україні, застосовуючи 187 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Новий ворожий напад розпочався ще о 18:00 26 лютого.
Російські дрони здійснювали атаку із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько із них близько 120 — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтверджують влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька російських БпЛА.
