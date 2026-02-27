Согласно данным The Telegraph, британские и французские десантники уже провели последние приготовления перед стартом потенциальной миссии в Украине.
Главные тезисы
- Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция возглавят военный контингент в Украине.
- Последние приготовления для реализации этой миссии уже осуществлены.
Британия и Франция готовятся к послевоенному периоду
Как удалось узнать журналистам, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели воздушное десантирование.
Что важно понимать, это они сделали вместе с товарищами из 11 парашютно-десантной бригады Франции.
СМИ обращают внимание на то, что обучение в Бретани фактически является финальным в рамках подготовки десанта к развертыванию в любой точке мира.
Недавно британский лидер Кир Стармер официально объявил, что Великобритания и Франция возглавят военный контингент в Украине, если удастся достичь соглашения о прекращении огня.
По словам инсайдера в Минобороны Британии, эти десантники — "острие копья обычной армии".
