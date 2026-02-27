Иностранный десант готовится к развертыванию в Украине — инсайдеры
Иностранный десант готовится к развертыванию в Украине — инсайдеры

Британия и Франция готовятся к послевоенному периоду
Источник:  The Telegraph

Согласно данным The Telegraph, британские и французские десантники уже провели последние приготовления перед стартом потенциальной миссии в Украине.

  • Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция возглавят военный контингент в Украине.
  • Последние приготовления для реализации этой миссии уже осуществлены.

Британия и Франция готовятся к послевоенному периоду

Как удалось узнать журналистам, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели воздушное десантирование.

Что важно понимать, это они сделали вместе с товарищами из 11 парашютно-десантной бригады Франции.

СМИ обращают внимание на то, что обучение в Бретани фактически является финальным в рамках подготовки десанта к развертыванию в любой точке мира.

Недавно британский лидер Кир Стармер официально объявил, что Великобритания и Франция возглавят военный контингент в Украине, если удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Хотя подразделения, которые могут быть развернуты в такой операции, еще не объявлены, солдаты 16-й воздушно-десантной бригады входят в состав британских сил высокой готовности и способны быть развернуты вместе с другими войсками из государств НАТО в кратчайшие сроки.

По словам инсайдера в Минобороны Британии, эти десантники — "острие копья обычной армии".

Они готовы сделать что угодно, — объяснил анонимный источник.

