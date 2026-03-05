Авіація РФ скинула на власні території 10 ФАБів у 2026 році

Російські бомбардувальники скинули на РФ вже щонайменше 10 авіабомб у 2026 році
Головні тези:
- У 2026 році російські бомбардувальники скинули принаймні 10 авіабомб на власні території.
- За даними ASTRA, у 2025 році Росія випустила принаймні 143 авіабомби на власні території та окуповані регіони.
Бомбити Бєлгород: як РФ продовжує тероризувати власні території
Ще 2 ФАБ "нештатно зійшли" на Білгородську область.
Так, 3 лютого ФАБ було знайдено у районі села Сетне Корочанського району. 6 лютого російська авіабомба впала в районі села Хрящове цього ж району Білгородської області. Бомби не вибухнули, ніхто не постраждав, додали джерела ASTRA у екстрених службах регіону.
Таким чином, за даними ASTRA, це як мінімум 9 та 10 авіабомби, скинуті російськими літаками на території РФ у 2026 році.
Для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.
Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мети і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — брехливо повідомляють, що причини в атаках ЗСУ.
У січні 2026 року близький до ВКС РФ Z-канал Fighterbomber визнав, що російські авіабомби регулярно падають у межах Бєлгорода.
