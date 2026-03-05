Авіація РФ скинула на власні території 10 ФАБів у 2026 році

Російські бомбардувальники скинули на РФ вже щонайменше 10 авіабомб у 2026 році

Бомбити Бєлгород: як РФ продовжує тероризувати власні території

Ще 2 ФАБ "нештатно зійшли" на Білгородську область.

Так, 3 лютого ФАБ було знайдено у районі села Сетне Корочанського району. 6 лютого російська авіабомба впала в районі села Хрящове цього ж району Білгородської області. Бомби не вибухнули, ніхто не постраждав, додали джерела ASTRA у екстрених службах регіону.

Таким чином, за даними ASTRA, це як мінімум 9 та 10 авіабомби, скинуті російськими літаками на території РФ у 2026 році.

За 2025 рік як мінімум 143 авіабомби впустила Росія на свої власні та окуповані території. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 російських авіабомб ФАБ. Поширити

Для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.

Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мети і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — брехливо повідомляють, що причини в атаках ЗСУ.

У січні 2026 року близький до ВКС РФ Z-канал Fighterbomber визнав, що російські авіабомби регулярно падають у межах Бєлгорода.