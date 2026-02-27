Під Бєлгородом вирує пожежа на тлі атаки дронів — відео
Під Бєлгородом вирує пожежа на тлі атаки дронів — відео

Джерело:  online.ua

Пожежа палає увечері 27 лютого на місці гаража одного з підприємств у селі Таврове Білгородського округу, де після удару безпілотника почалася вторинна детонація.

  • Під Бєлгородом виникла пожежа в гаражі через атаку дронів, що спричинила вторинну детонацію в підприємстві.
  • Масована ракетна атака призвела до відключення світла, опалення та води в багатьох районах міста.

Гучна “бавовна” під Бєлгородом: що відомо

Попередньо, у гаражі могли складувати боєприпаси.

Також у більшості районів Бєлгорода зникло світло, опалення та вода після масованої ракетної атаки.

Губернатор заявив про "серйозні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури".

Про відсутність водопостачання повідомляють мешканці вулиць Костюкова, Конєва, Губкіна, Єсеніна, Щорса, Паркової, Будьонного, 5 серпня, Мокроусова, Шаландіна, бульвару Юності та проспекту Ватутіна.

