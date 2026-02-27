Під Бєлгородом вирує пожежа на тлі атаки дронів — відео

Пожежа палає увечері 27 лютого на місці гаража одного з підприємств у селі Таврове Білгородського округу, де після удару безпілотника почалася вторинна детонація.
Головні тези:
- Під Бєлгородом виникла пожежа в гаражі через атаку дронів, що спричинила вторинну детонацію в підприємстві.
- Масована ракетна атака призвела до відключення світла, опалення та води в багатьох районах міста.
Гучна “бавовна” під Бєлгородом: що відомо
Попередньо, у гаражі могли складувати боєприпаси.
Також у більшості районів Бєлгорода зникло світло, опалення та вода після масованої ракетної атаки.
Губернатор заявив про "серйозні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури".
