Под Белгородом бушует пожар на фоне атаки дронов — видео
Проиcшествия
Дата публикации

Под Белгородом бушует пожар на фоне атаки дронов — видео

пожар
Источник:  online.ua

Пожар пылает вечером 27 февраля на месте гаража одного из предприятий в селе Таврово Белгородского округа, где после удара беспилотника началась вторичная детонация.

Главные тезисы

  • Под Белгородом произошел пожар в гараже из-за атаки дронов, вызвавшей вторичную детонацию.
  • Массированная ракетная атака привела к отключению света, отопления и воды во многих районах города.

Громкая "бавовна" под Белгородом: что известно

Предварительно в гараже могли складировать боеприпасы.

Также в большинстве районов Белгорода исчезли свет, отопление и вода после массированной ракетной атаки.

Губернатор заявил о "серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры".

Об отсутствии водоснабжения сообщают жители улиц Костюкова, Конева, Губкина, Есенина, Щорса, Парковой, Буденного, 5 августа, Мокроусова, Шаландина, бульвара Юности и проспекта Ватутина.

