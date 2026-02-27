Под Белгородом бушует пожар на фоне атаки дронов — видео

Пожар пылает вечером 27 февраля на месте гаража одного из предприятий в селе Таврово Белгородского округа, где после удара беспилотника началась вторичная детонация.
Главные тезисы
- Под Белгородом произошел пожар в гараже из-за атаки дронов, вызвавшей вторичную детонацию.
- Массированная ракетная атака привела к отключению света, отопления и воды во многих районах города.
Громкая "бавовна" под Белгородом: что известно
Предварительно в гараже могли складировать боеприпасы.
Также в большинстве районов Белгорода исчезли свет, отопление и вода после массированной ракетной атаки.
Губернатор заявил о "серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры".
