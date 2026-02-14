Отопление и горячая вода надолго исчезли в Белгороде на фоне блэкаута

Российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды по меньшей мере до конца отопительного сезона. То есть до апреля.
Главные тезисы
- Блэкаут в Белгороде привел к отсутствию отопления и горячей воды до конца отопительного сезона, что стало следствием ударов по энергетике.
- Резервные источники энергии обеспечивают поставки воды, газа, света и других услуг в городе, однако отопление и горячая вода остаются проблемой.
Россияне жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в Белгороде
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, заключение стало понятно после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, понесенных объектами энергохозяйства.
В то же время он добавил, что подача воды, отвод канализации, подвод газа, тепла и света осуществляется с помощью постоянных или резервных источников энергоснабжения.
Резюмируя Гладков отметил, что все аварийные бригады находятся на местах, однако повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".
Напомним, что за последний месяц Белгород неоднократно подвергался разного рода воздушным атакам. К примеру, вечером 5 февраля, в результате ракетных ударов в городе и области начались отключения света, тепла и воды.
На следующий день Гладков анонсировал, что к обеду жителям областного центра вернут тепло в дома. Однако уже днем он сообщил, что сотни домов без теплоснабжения, добавив, что ремонты не дали ожидаемых результатов, и коммунальщики начали сливать воду.
