Отопление и горячая вода надолго исчезли в Белгороде на фоне блэкаута

Российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды по меньшей мере до конца отопительного сезона. То есть до апреля.

Россияне жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в Белгороде

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, заключение стало понятно после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, понесенных объектами энергохозяйства.

Мы понимаем, что дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду.

В то же время он добавил, что подача воды, отвод канализации, подвод газа, тепла и света осуществляется с помощью постоянных или резервных источников энергоснабжения.

Резюмируя Гладков отметил, что все аварийные бригады находятся на местах, однако повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".

Напомним, что за последний месяц Белгород неоднократно подвергался разного рода воздушным атакам. К примеру, вечером 5 февраля, в результате ракетных ударов в городе и области начались отключения света, тепла и воды.

Уже 7 февраля ракетная атака подверглась электроподстанции "Белгород" и ТЭЦ "Луч", из-за чего в Белгороде и Белгородском округе исчез свет.

На следующий день Гладков анонсировал, что к обеду жителям областного центра вернут тепло в дома. Однако уже днем он сообщил, что сотни домов без теплоснабжения, добавив, что ремонты не дали ожидаемых результатов, и коммунальщики начали сливать воду.