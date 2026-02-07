Блэкаут снова "накрыл" Белгород на фоне ракетного удара — видео

Блэкаут в Белгороде: что известно

Россияне жалуются в местных пабликах на отсутствие света в Белгороде.

Приблизительно после 19:00 стало известно, что в городе прогремели взрывы на фоне угрозы ракетной атаки. После этого в Белгороде и Белгородском округе исчез свет.

По меньшей мере, два удара были нанесены по электроподстанции "Белгород" на улице Сторожева, а также была атакована ТЭЦ "Луч".

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре, в результате чего возникли повреждения. Также он сказал, что это уже якобы вторая атака за день.