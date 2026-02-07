Блэкаут снова "накрыл" Белгород на фоне ракетного удара — видео

Вечером 7 февраля Белгород подвергся атаке неизвестных ракет. После ударов в городе возник блекаут.
Главные тезисы
- Город Белгород подвергся ракетному удару, вызвавшему блэкаут и повреждения энергетической инфраструктуры.
- Неизвестные ракеты атаковали электроподстанцию и ТЭЦ, после чего в городе было отключено электричество.
Блэкаут в Белгороде: что известно
Россияне жалуются в местных пабликах на отсутствие света в Белгороде.
Приблизительно после 19:00 стало известно, что в городе прогремели взрывы на фоне угрозы ракетной атаки. После этого в Белгороде и Белгородском округе исчез свет.
По меньшей мере, два удара были нанесены по электроподстанции "Белгород" на улице Сторожева, а также была атакована ТЭЦ "Луч".
Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре, в результате чего возникли повреждения. Также он сказал, что это уже якобы вторая атака за день.
