Летел в Украину. Самолет РФ бросил авиабомбу рядом с электроподстанцией Белгорода — видео
Летел в Украину. Самолет РФ бросил авиабомбу рядом с электроподстанцией Белгорода — видео

Белгород
Источник:  online.ua

Вечером 6 декабря российский самолет бомбил электроподстанцию в Белгороде. В городе отчасти исчезал свет.

  • Российский самолет бомбил электроподстанцию в Белгороде, что привело к перебоям в электроснабжении города.
  • Местные жители описывают громкий гул и разрушения, вызванные прилетом авиабомбы в районе электроподстанции.

Российский самолет бомбил электроподстанцию в Белгороде

На месте прилета российской авиабомбы в районе электроподстанции на улице Сторожева в Белгороде образовалась воронка

Именно поэтому перед взрывом в городе не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БПЛА.

По словам белгородцев, проживающих в районе падения авиабомбы, перед взрывом они слышали гул летевшего в направлении границы самолета.

Взрыв был такой силы, что над крышами домов жителей улицы Сторожева прошел дождь из обломков, грунта и камней.

Повредило ли взрывом что-то на электроподстанции — все еще неизвестно.

Губернатор Белгородской области назвал падение российской авиабомбы в районе электроподстанции в Восточном округе Белгорода "прилетом неустановленного боеприпаса".

По словам Вячеслава Гладкова, во время взрыва пострадал мирный житель. Он характерен для взрыва фугасной авиабомбы диагноз — «баротравма».

Также поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна.

До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

