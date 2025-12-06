Летел в Украину. Самолет РФ бросил авиабомбу рядом с электроподстанцией Белгорода — видео

Вечером 6 декабря российский самолет бомбил электроподстанцию в Белгороде. В городе отчасти исчезал свет.
Главные тезисы
- Российский самолет бомбил электроподстанцию в Белгороде, что привело к перебоям в электроснабжении города.
- Местные жители описывают громкий гул и разрушения, вызванные прилетом авиабомбы в районе электроподстанции.
Российский самолет бомбил электроподстанцию в Белгороде
На месте прилета российской авиабомбы в районе электроподстанции на улице Сторожева в Белгороде образовалась воронка
Именно поэтому перед взрывом в городе не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БПЛА.
По словам белгородцев, проживающих в районе падения авиабомбы, перед взрывом они слышали гул летевшего в направлении границы самолета.
Взрыв был такой силы, что над крышами домов жителей улицы Сторожева прошел дождь из обломков, грунта и камней.
Повредило ли взрывом что-то на электроподстанции — все еще неизвестно.
По словам Вячеслава Гладкова, во время взрыва пострадал мирный житель. Он характерен для взрыва фугасной авиабомбы диагноз — «баротравма».
Также поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна.
До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-