Летів в Україну. Літак РФ кинув авіабомбу поряд з електропідстанцією Бєлгорода — відео

Увечері 6 грудня російський літак бомбив електропідстанцію у Бєлгороді. У місті частково зникало світло.
Головні тези:
- Російський літак поблизу Бєлгорода кинув авіабомбу поряд з електропідстанцією, що призвело до перебоїв у подачі електроенергії у місті.
- Місцеві мешканці свідчать про гучний гул літака перед вибухом та поділяються деталями про масштаби пошкоджень у результаті прильоту авіабомби.
Російський літак бомбив електропідстанцію у Бєлгороді
На місці прильоту російської авіабомби в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Білгороді утворилася вирва
Саме тому перед вибухом у місті не працювала тривога ракетної небезпеки та не було попереджень про проліт БПЛА.
За словами бєлгородців, які проживають у районі падіння авіабомби, перед вибухом вони чули гул літака, що летів у напрямку кордону.
Вибух був такої сили, що над дахами будинків мешканців вулиці Сторожова пройшов «дощ» з уламків, ґрунту та каміння.
Чи пошкодило вибухом щось на електропідстанції — все ще невідомо.
За словами В'ячеслава Гладкова, під час вибуху постраждав мирний житель. Він характерний для вибуху фугасної авіабомби діагноз — «баротравма».
Також пошкоджено вантажний автомобіль, у двох приватних будинках вибито вікна.
Досі в частині Білгорода та Білгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-