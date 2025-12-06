Летів в Україну. Літак РФ кинув авіабомбу поряд з електропідстанцією Бєлгорода — відео

Увечері 6 грудня російський літак бомбив електропідстанцію у Бєлгороді. У місті частково зникало світло.

Російський літак бомбив електропідстанцію у Бєлгороді

На місці прильоту російської авіабомби в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Білгороді утворилася вирва

Саме тому перед вибухом у місті не працювала тривога ракетної небезпеки та не було попереджень про проліт БПЛА.

За словами бєлгородців, які проживають у районі падіння авіабомби, перед вибухом вони чули гул літака, що летів у напрямку кордону.

Вибух був такої сили, що над дахами будинків мешканців вулиці Сторожова пройшов «дощ» з уламків, ґрунту та каміння.

Чи пошкодило вибухом щось на електропідстанції — все ще невідомо.

Губернатор Білгородської області назвав падіння російської авіабомби в районі електропідстанції у Східному окрузі Бєлгорода "прильотом невстановленого боєприпасу".

За словами В'ячеслава Гладкова, під час вибуху постраждав мирний житель. Він характерний для вибуху фугасної авіабомби діагноз — «баротравма».

Також пошкоджено вантажний автомобіль, у двох приватних будинках вибито вікна.

Досі в частині Білгорода та Білгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.