Летів в Україну. Літак РФ кинув авіабомбу поряд з електропідстанцією Бєлгорода — відео
Летів в Україну. Літак РФ кинув авіабомбу поряд з електропідстанцією Бєлгорода — відео

Бєлгород
Джерело:  online.ua

Увечері 6 грудня російський літак бомбив електропідстанцію у Бєлгороді. У місті частково зникало світло.

Головні тези:

  • Російський літак поблизу Бєлгорода кинув авіабомбу поряд з електропідстанцією, що призвело до перебоїв у подачі електроенергії у місті.
  • Місцеві мешканці свідчать про гучний гул літака перед вибухом та поділяються деталями про масштаби пошкоджень у результаті прильоту авіабомби.

Російський літак бомбив електропідстанцію у Бєлгороді

На місці прильоту російської авіабомби в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Білгороді утворилася вирва

Саме тому перед вибухом у місті не працювала тривога ракетної небезпеки та не було попереджень про проліт БПЛА.

За словами бєлгородців, які проживають у районі падіння авіабомби, перед вибухом вони чули гул літака, що летів у напрямку кордону.

Вибух був такої сили, що над дахами будинків мешканців вулиці Сторожова пройшов «дощ» з уламків, ґрунту та каміння.

Чи пошкодило вибухом щось на електропідстанції — все ще невідомо.

Губернатор Білгородської області назвав падіння російської авіабомби в районі електропідстанції у Східному окрузі Бєлгорода "прильотом невстановленого боєприпасу".

За словами В'ячеслава Гладкова, під час вибуху постраждав мирний житель. Він характерний для вибуху фугасної авіабомби діагноз — «баротравма».

Також пошкоджено вантажний автомобіль, у двох приватних будинках вибито вікна.

Досі в частині Білгорода та Білгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.

Ситуація на Бєлгородщині - що наразі відомо

