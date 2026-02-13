В Белгороде произошел масштабный блэкаут после ракетного обстрела — видео

Вечером 13 февраля в Белгороде нет света, воды и тепла после массированного ракетного удара.
Главные тезисы
- В результате массированного ракетного удара в Белгороде произошел блекаут с отключением электроэнергии, воды и тепла.
- Два человека погибли, а трое получили ранения в результате украинского аркетного удара.
Очередной блекаут в Белгороде: что известно
Губернатор Белгородского региона заявил о большом ракетном обстреле города.
В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин… Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двое раненых, которые получили осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода.
По его словам, в результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры — отключены электроэнергия, тепло и водоснабжение. Он добавил, что в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и припаркованные автомобили.
