В Белгороде произошел масштабный блэкаут после ракетного обстрела — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде произошел масштабный блэкаут после ракетного обстрела — видео

Белгород
Источник:  online.ua

Вечером 13 февраля в Белгороде нет света, воды и тепла после массированного ракетного удара.

Главные тезисы

  • В результате массированного ракетного удара в Белгороде произошел блекаут с отключением электроэнергии, воды и тепла.
  • Два человека погибли, а трое получили ранения в результате украинского аркетного удара.

Очередной блекаут в Белгороде: что известно

Губернатор Белгородского региона заявил о большом ракетном обстреле города.

В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин… Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двое раненых, которые получили осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

По его словам, в результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры — отключены электроэнергия, тепло и водоснабжение. Он добавил, что в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и припаркованные автомобили.

Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий, отметил он.

«Пепел.Белгород» пишет, что удар был нанесен по ТЭЦ «Белгород».

