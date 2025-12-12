Российский самолет сбросил авиабомбу вблизи детского сада в Белгороде

В Белгороде произошло «падение боеприпаса» рядом с детским садом. Российский самолет сбросил, вероятно, авиабомбу на город.

Российский самолет бомбил Белгород

Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение по его утилизации. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. В настоящее время службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров, — сообщил губернатор Гладков.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Местные паблики предполагают, что рядом с детским садом №55 в районе Мел упала российская авиабомба. На это указывает характерная воронка.

Падения российских авиабомб происходят регулярно. 6 декабря российский бомбардировщик уронил на Белгород ФАБ: боеприпас взорвался у жилого дома на Дальнем переулке. Один человек пострадал.