Российский самолет сбросил авиабомбу вблизи детского сада в Белгороде
Российский самолет сбросил авиабомбу вблизи детского сада в Белгороде

Белгород
В Белгороде произошло «падение боеприпаса» рядом с детским садом. Российский самолет сбросил, вероятно, авиабомбу на город.

  • Авиабомба была сброшена российским самолетом вблизи детского сада в Белгороде, вызвав страх и возмущение среди жителей.
  • Не было жертв и пострадавших в результате инцидента с падением боеприпаса, однако требуется оперативная утилизация и эвакуация населения.
  • Губернатор Гладков подтвердил отсутствие пострадавших и сообщил о перемещении жителей в безопасное место в радиусе 300 метров от места инцидента.

Российский самолет бомбил Белгород

Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение по его утилизации. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. В настоящее время службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров, — сообщил губернатор Гладков.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Местные паблики предполагают, что рядом с детским садом №55 в районе Мел упала российская авиабомба. На это указывает характерная воронка.

Падения российских авиабомб происходят регулярно. 6 декабря российский бомбардировщик уронил на Белгород ФАБ: боеприпас взорвался у жилого дома на Дальнем переулке. Один человек пострадал.

