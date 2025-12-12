Російський літак скинув авіабомбу поблизу дитячого садка у Бєлгороді
Російський літак скинув авіабомбу поблизу дитячого садка у Бєлгороді

Бєлгород
У Бєлгороді сталося «падіння боєприпасу» поряд із дитячим садком. Російський літак скинув, ймовірно, авіабомбу на місто.

  • Російський літак скинув авіабомбу поблизу дитячого садка у Бєлгороді, спровокувавши страх та обурення серед місцевих жителів.
  • Утилізація боєприпасу поруч із будівлею дитячого садка вимагає оперативних дій та безпечних заходів для евакуації населення.
  • Губернатор Гладков підтвердив відсутність жертв та постраждалих у результаті падіння авіабомби поряд із дитячим садком у Бєлгороді.

Російський літак бомбив Бєлгород

Сталося падіння боєприпасу — вибухотехніки Міністерства оборони ухвалюють рішення щодо його утилізації. Всі люди, що знаходилися в будівлі, переміщені в безпечне місце. Наразі служби оперативно вивозять мешканців, які мешкають у радіусі 300 метрів, — повідомив губернатор Гладков.

За його словами, жертв та постраждалих немає.

Місцеві пабліки припускають, що поряд із дитячим садком № 55 в районі Крейди впала російська авіабомба. На це вказує характерна вирва.

Падіння російських авіабомб відбуваються регулярно. 6 грудня російський бомбардувальник впустив на Бєлгород ФАБ: боєприпас вибухнув біля житлового будинку на Далекому провулку. Одна людина постраждала.

