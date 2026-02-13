У Бєлгороді стався масштабний блекаут після ракетного обстрілу — відео

Увечері 13 лютого у Бєлгороді немає світла, води та тепла після масованого ракетного удару.
Головні тези:
- У Бєлгороді стався масштабний блекаут через ракетний обстріл, який призвів до відключення електроенергії, водопостачання та тепла.
- Двоє людей загинули, а троє отримали поранення в результаті українського аркетного удару, що спричинило серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.
Черговий блекаут у Бєлгороді: що відомо
Губернатор Бєлгородського регіону заявив про великий ракетний обстріл міста.
Внаслідок обстрілу на території одного з інфраструктурних об'єктів загинули двоє чоловіків… Троє чоловіків зазнали поранень. Одного з них у тяжкому стані бригада швидкої доставляє до обласної клінічної лікарні. Двох поранених, які зазнали осколкових поранень, транспортують до міської лікарні № 2 м. Білгорода.
За його словами, внаслідок обстрілу є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури — відключено електроенергію, тепло та водопостачання. Він додав, що у трьох багатоквартирних будинках вибито вікна, пошкоджено фасади та припарковані автомобілі.
