У Бєлгороді стався масштабний блекаут після ракетного обстрілу — відео

Увечері 13 лютого у Бєлгороді немає світла, води та тепла після масованого ракетного удару.

Черговий блекаут у Бєлгороді: що відомо

Губернатор Бєлгородського регіону заявив про великий ракетний обстріл міста.

Внаслідок обстрілу на території одного з інфраструктурних об'єктів загинули двоє чоловіків… Троє чоловіків зазнали поранень. Одного з них у тяжкому стані бригада швидкої доставляє до обласної клінічної лікарні. Двох поранених, які зазнали осколкових поранень, транспортують до міської лікарні № 2 м. Білгорода.

За його словами, внаслідок обстрілу є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури — відключено електроенергію, тепло та водопостачання. Він додав, що у трьох багатоквартирних будинках вибито вікна, пошкоджено фасади та припарковані автомобілі.

Аварійні та оперативні служби вже займаються ліквідацією наслідків, зазначив він. Поширити