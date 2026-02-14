Опалення і гаряча вода надовго зникли у Бєлгороді на тлі блекауту

Російський Бєлгород унаслідок ударів по енергетиці залишився без опалення і гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону. Тобто — до квітня.

Росіяни скаржаться на відсутність опалення і гарячої води у Бєлгороді

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За словами чиновника, висновок став зрозумілим після аналізу тепловиків та енергетиків про останні руйнування, яких зазнали об'єкти енергогосподарства.

Ми розуміємо, що ті будинки міста Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду.

Водночас він додав, що подача води, відведення каналізації, підведення газу, тепла і світла здійснюються за допомогою постійних або резервних джерел енергопостачання.

Резюмуючи Гладков зазначив, що всі аварійні бригади перебувають на місцях, однак пошкодження після обстрілів "дуже велике і дуже серйозне".

Нагадаємо, що за останній місяць Бєлгород неодноразово зазнавав різного роду повітряних атак. Наприклад, увечері 5 лютого, внаслідок ракетних ударів у місті та області почалися відключення світла, тепла і води.

Уже 7 лютого ракетної атаки зазнали електропідстанція "Бєлгород" і ТЕЦ "Луч", через що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі зникло світло.

Наступного дня Гладков анонсував, що до обіду жителям обласного центру повернуть тепло в будинки. Однак уже вдень він повідомив, що сотні будинків без теплопостачання, додавши, що ремонти не дали очікуваних результатів і комунальники почали зливати воду.