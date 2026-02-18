Ракетный удар по Белгороду — в городе частично исчезли свет и тепло

Вечером 18 февраля в Белгороде звучала громкая “бавовна”. В настоящее время в части города нет электроэнергии и теплоснабжения.
Главные тезисы
- Вечером 18 февраля в Белгороде произошел ракетный удар, в результате чего часть города лишилась электроэнергии и теплоснабжения.
- Атака была нанесена на Белгородскую ТЭЦ, приведя к серьезным повреждениям и отключению света в городе.
Очередной блекаут в Белгороде: что известно
Местные паблики пишут о двух ракетных ударах по Белгородской ТЭЦ, после которых в городе пропал свет.
Губернатор Белгородской области сообщил о «больших повреждениях» во время массированной атаки на объекты энергетики в Белгороде.
Очередная атака, массированная атака на объекты энергетики Белгорода. Есть большие повреждения, мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, теплая, поэтому наша аварийная бригада уже вышла на восстановление. По мере того, как поймем причины, сроки восстановления будем стараться сообщать аккуратно, — заявил Вячеслав Гладков.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-