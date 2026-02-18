Ракетный удар по Белгороду — в городе частично исчезли свет и тепло

Вечером 18 февраля в Белгороде звучала громкая “бавовна”. В настоящее время в части города нет электроэнергии и теплоснабжения.

Очередной блекаут в Белгороде: что известно

Местные паблики пишут о двух ракетных ударах по Белгородской ТЭЦ, после которых в городе пропал свет.

В некоторых местах после отключения электроэнергии она включилась, в других районах Белгорода и населенных пунктах Белгородского округа нет.

Губернатор Белгородской области сообщил о «больших повреждениях» во время массированной атаки на объекты энергетики в Белгороде.