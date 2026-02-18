Ракетний удар по Бєлгороду — у місті частково зникли світло і тепло
Категорія
Події
Дата публікації

Ракетний удар по Бєлгороду — у місті частково зникли світло і тепло

Бєлгород
Джерело:  online.ua

Увечері 18 лютого у Бєлгороді лунала гучан “бавовна”. Наразі у частині міста немає електроенергії та теплопостачання.

Головні тези:

  • Увечері 18 лютого у Бєлгороді сталася атака на енергетичні об'єкти, після якої у частині міста було відсутнє електропостачання та тепло.
  • Локальні пабліки повідомляли про два ракетних удари по Бєлгородській ТЕЦ, що призвело до великих пошкоджень.

Черговий блекаут у Бєлгороді: що відомо

Місцеві пабліки пишуть про два ракетні удари по Бєлгородскій ТЕЦ, після яких у місті зникло світло.

У деяких місцях після відключення електроенергії вона увімкнулась, в інших районах Білгорода та населених пунктах Білгородського округу — ні.

Губернатор Бєлгородської області повідомив про «великі пошкодження» під час масованої атаки на об'єкти енергетики у Білгороді.

Чергова атака, масована атака на об'єкти енергетики міста Білгород. Є великі пошкодження, ми бачимо, що є часткова втрата електроенергії, тепла, тому наша аварійна бригада вже вийшла на відновлення. У міру того, як зрозуміємо причини, терміни відновлення намагатимемося акуратно повідомляти, — заявив В'ячеслав Гладков.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Блекаут знову "накрив" Бєлгород на тлі ракетного удару — відео
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Бєлгороді стався масштабний блекаут після ракетного обстрілу — відео
Бєлгород
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Опалення і гаряча вода надовго зникли у Бєлгороді на тлі блекауту
Бєлгород

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?