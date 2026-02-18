Ракетний удар по Бєлгороду — у місті частково зникли світло і тепло

Увечері 18 лютого у Бєлгороді лунала гучан “бавовна”. Наразі у частині міста немає електроенергії та теплопостачання.

Черговий блекаут у Бєлгороді: що відомо

Місцеві пабліки пишуть про два ракетні удари по Бєлгородскій ТЕЦ, після яких у місті зникло світло.

У деяких місцях після відключення електроенергії вона увімкнулась, в інших районах Білгорода та населених пунктах Білгородського округу — ні.

Губернатор Бєлгородської області повідомив про «великі пошкодження» під час масованої атаки на об'єкти енергетики у Білгороді.