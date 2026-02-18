Ракетний удар по Бєлгороду — у місті частково зникли світло і тепло

Увечері 18 лютого у Бєлгороді лунала гучан “бавовна”. Наразі у частині міста немає електроенергії та теплопостачання.
Головні тези:
- Увечері 18 лютого у Бєлгороді сталася атака на енергетичні об'єкти, після якої у частині міста було відсутнє електропостачання та тепло.
- Локальні пабліки повідомляли про два ракетних удари по Бєлгородській ТЕЦ, що призвело до великих пошкоджень.
Черговий блекаут у Бєлгороді: що відомо
Місцеві пабліки пишуть про два ракетні удари по Бєлгородскій ТЕЦ, після яких у місті зникло світло.
Губернатор Бєлгородської області повідомив про «великі пошкодження» під час масованої атаки на об'єкти енергетики у Білгороді.
Чергова атака, масована атака на об'єкти енергетики міста Білгород. Є великі пошкодження, ми бачимо, що є часткова втрата електроенергії, тепла, тому наша аварійна бригада вже вийшла на відновлення. У міру того, як зрозуміємо причини, терміни відновлення намагатимемося акуратно повідомляти, — заявив В'ячеслав Гладков.
