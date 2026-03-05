Авиация РФ сбросила на собственные территории 10 ФАБов в 2026 году

Российские бомбардировщики сбросили на РФ уже по меньшей мере 10 авиабомб в 2026 году

Бомбить Белгород: как РФ продолжает терроризировать собственные территории

Еще 2 ФАБ "нештатно взошли" на Белгородскую область.

Так, 3 февраля ФАБ был найден в районе села Сетное Корочанского района. 6 февраля российская авиабомба упала в районе села Хрящево этого же района Белгородской области. Бомбы не взорвались, никто не пострадал, добавил источник ASTRA в экстренных службах региона.

Таким образом, по данным ASTRA, это как минимум 9 и 10 авиабомбов, сброшенных российскими самолетами на территории РФ в 2026 году.

За 2025 год как минимум 143 авиабомба впустила Россия на свои собственные и оккупированные территории. В 2024 году на эти территории упали не менее 165 российских авиабомб ФАБ. Поделиться

Для противодействия украинским ПВО русская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковые наводки, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.

Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — лживо сообщают, что причины в атаках ВСУ.

В январе 2026 г. близкий к ВКС РФ Z-канал Fighterbomber признал, что российские авиабомбы регулярно падают в пределах Белгорода.