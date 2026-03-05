Авиация РФ сбросила на собственные территории 10 ФАБов в 2026 году

Российские бомбардировщики сбросили на РФ уже по меньшей мере 10 авиабомб в 2026 году
Главные тезисы
- Российские бомбардировщики сбросили на территорию РФ уже более 10 авиабомб в 2026 году, оставив их не взорвавшимися.
- Власти РФ скрывают факты о падении авиабомб на российскую землю, часто винят в инцидентах ВСУ, дезинформируя общественность.
Бомбить Белгород: как РФ продолжает терроризировать собственные территории
Еще 2 ФАБ "нештатно взошли" на Белгородскую область.
Так, 3 февраля ФАБ был найден в районе села Сетное Корочанского района. 6 февраля российская авиабомба упала в районе села Хрящево этого же района Белгородской области. Бомбы не взорвались, никто не пострадал, добавил источник ASTRA в экстренных службах региона.
Таким образом, по данным ASTRA, это как минимум 9 и 10 авиабомбов, сброшенных российскими самолетами на территории РФ в 2026 году.
Для противодействия украинским ПВО русская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковые наводки, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.
Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — лживо сообщают, что причины в атаках ВСУ.
В январе 2026 г. близкий к ВКС РФ Z-канал Fighterbomber признал, что российские авиабомбы регулярно падают в пределах Белгорода.
