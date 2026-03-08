РФ атаковала Украину баллистикой и дронама — обезврежено 98 целей
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и дронама — обезврежено 98 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские захватчики совершали нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Новое вражеское нападение началось еще в 19:00 7 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Подтверждено попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

