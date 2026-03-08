РФ атаковала Украину баллистикой и дронама — обезврежено 98 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в минувшую ночь российские захватчики совершали нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 117 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Новое вражеское нападение началось еще в 19:00 7 марта.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.
