На Краснодарщине горит ключевой объект нефтяной логистики РФ — видео
"Бавовна" в России 8 марта - что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 8 марта украинские дроны совершили атаку на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Армавир" в Краснодарском крае России. Как сообщают очевидцы, объект сразу охватил масштабный пожар.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, среди гражданского населения пострадавших нет.
  • 120 спасателей и 38 единиц техники до сих пор пытаются потушить масштабный пожар.

Жители Краснодарского края уже публикуют видео с места происшествия, где можно увидеть, как горят сразу несколько резервуаров.

Кроме того, четко видно, что в небо вздымается столб густого дыма.

Согласно данным украинского OSINT-проекта "КиберМука", на этот раз под удар Сил обороны попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Армавир".

Что важно понимать, именно она является узловым объектом трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.

ЛВДС является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет не на отдельный объект, а на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке, — сказано в официальном заявлении.

Что также интересно, в оперштабе Краснодарского края заявили, что до тушения пожара площадью 700 кв. м было привлечено 120 спасателей и 38 единиц техники.

