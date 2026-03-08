На Краснодарщине горит ключевой объект нефтяной логистики РФ — видео

Ночью 8 марта украинские дроны совершили атаку на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Армавир" в Краснодарском крае России. Как сообщают очевидцы, объект сразу охватил масштабный пожар.

"Бавовна" в России 8 марта — что известно

Жители Краснодарского края уже публикуют видео с места происшествия, где можно увидеть, как горят сразу несколько резервуаров.

Кроме того, четко видно, что в небо вздымается столб густого дыма.

Согласно данным украинского OSINT-проекта "КиберМука", на этот раз под удар Сил обороны попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Армавир".

Что важно понимать, именно она является узловым объектом трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.

ЛВДС является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет не на отдельный объект, а на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что также интересно, в оперштабе Краснодарского края заявили, что до тушения пожара площадью 700 кв. м было привлечено 120 спасателей и 38 единиц техники.