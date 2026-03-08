Україна розгромила 11 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розгромила 11 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1474 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 8 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 273 290 (+930) осіб;

  • танків — 11 742 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 24 157 (+6) од;

  • артилерійських систем — 38 059 (+55) од;

  • РСЗВ — 1 673 (+3) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 164 416 (+2 558) од;

  • крилатих ракет — 4 403 (+19) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 82 101 (+289) од;

  • спеціальної техніки — 4 083 (+3) од.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9837 дронів–камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою та дронама — знешкоджено 98 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На Краснодарщині горить ключовий обʼєкт нафтової логістики РФ — відео
“Бавовна” в Росії 8 березня - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія офіційно оголосила про підтримку Ірану у війні зі США
Росія стала на бік Ірану у війні на Близькому Сході

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?