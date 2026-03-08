Україна розгромила 11 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1474 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 8 березня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 273 290 (+930) осіб;
танків — 11 742 (+5) од;
бойових броньованих машин — 24 157 (+6) од;
артилерійських систем — 38 059 (+55) од;
РСЗВ — 1 673 (+3) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 164 416 (+2 558) од;
крилатих ракет — 4 403 (+19) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 82 101 (+289) од;
спеціальної техніки — 4 083 (+3) од.
Крім того, застосував 9837 дронів–камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню.
