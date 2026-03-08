Украина разгромила 11 районов сосредоточения армии РФ
Украина разгромила 11 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 8 марта 2026 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили сразу одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БпЛА и средство РЭБ российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1474 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего вчера на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 8 марта 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 08.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 273 290 (930) человек;

  • танков — 11 742 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 157 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 38 059 (+55) ед;

  • РСЗО — 1 673 (+3) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 164 416 (+2 558) ед;

  • крылатых ракет — 4 403 (+19) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 82 101 (+289) ед;

  • специальной техники — 4083 (+3) ед.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 33 ракет, 86 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 9837 дронов-камикадзе и осуществил 3514 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

