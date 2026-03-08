Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что этой зимой Силы обороны Украины не только достигли весомых результатов на поле боя, но также смогли успешно удержать под своим контролем все ключевые направления защиты.

Зеленский похвастался перед Макроном успехами ВСУ

По словам главы государства, о новых достижениях Сил обороны Украины он известил французского коллегу Эмманюэля Макрона.

Украинские воины добились ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, по состоянию на сегодняшний день крайне важно, чтобы были реализованы общие европейские договоренности относительно 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года.

Кроме того, санционное давление на Россию также должно постоянно усиливаться.

Также в центре внимания Зеленского и Макрона была тема войны на Ближнем Востоке и ситуация в Заливе.

Эмманюэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе — украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также подтвердил, что Киев и Париж готовятся к общим форматам дипломатической работы в ближайшие недели.