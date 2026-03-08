"Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини". Фіцо намагається залякати Україну
"Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини". Фіцо намагається залякати Україну

Фіцо
Джерело:  online.ua

Голова словацького уряду Роберт Фіцо пригрозив, що готовий, як і Угорщина, заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро. За його словами, це станеться, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори.

Головні тези:

  • Фіцо не приховує, що боїться поразки Орбана на угорських виборах.
  • На його переконання, Зеленський умисно вичікує цієї події.

Фіцо знову погрожує Україні та Зеленському

За словами словацького лідера, під час запланованої зустрічі з головою Єврокомісії він хоче обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу "Дружба".

Фіцо офіційно підтвердив, що запропонує послуги своєї країни на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".

Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

На цьому тлі Фіцо звернув увагу на те, що поки кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованим.

Як зазначив соратник Путіна, Володимир Зеленський останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора.

Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший, — додав Фіцо.

