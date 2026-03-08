Зеленський з іронією відреагував на нові звинувачення Трампа

Український лідер Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що його не надто хвилює критика з боку американського колеги Дональда Трампа, тому він не звертає на неї увагу.

Заяви Трампа не бентежать Зеленського

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві у Зеленського поцікавилися, чи вірить він, що йому вдасться змінити політику поточної адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні щодо України.

На цьому тлі журналісти звернули увагу на те, що американський лідер продовжує критикувати надання підтримки ЗСУ командою Джо Байдена навіть за умов, коли Україна пропонує допомогу країнам Близького Сходу і збитті іранських ударних дронів "Шахед".

Ми намагаємося допомогти, і потім, інколи, президент Трамп критикує мене. Тож, моє ставлення наступне: якщо ви будете бачити, що критика зростає, це означає — що ми допомагаємо дедалі більше. Я думаю, що це пріоритет — допомагати людям. Інші речі не такі важливі. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, не так давно Дональд Трамп публічно критикував свого попередника Джо Байдена в тому, що він передав занадто багато зброї Україні.