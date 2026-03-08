Зеленський з іронією відреагував на нові звинувачення Трампа

Український лідер Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що його не надто хвилює критика з боку американського колеги Дональда Трампа, тому він не звертає на неї увагу.
Головні тези:
- Зеленський налаштований надавати США необхідну допомогу, коли вони просять.
- Він буде це робити, навіть попри критику з боку Дональда Трампа.
Заяви Трампа не бентежать Зеленського
Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві у Зеленського поцікавилися, чи вірить він, що йому вдасться змінити політику поточної адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні щодо України.
На цьому тлі журналісти звернули увагу на те, що американський лідер продовжує критикувати надання підтримки ЗСУ командою Джо Байдена навіть за умов, коли Україна пропонує допомогу країнам Близького Сходу і збитті іранських ударних дронів "Шахед".
Що важливо розуміти, не так давно Дональд Трамп публічно критикував свого попередника Джо Байдена в тому, що він передав занадто багато зброї Україні.
Ба більше, він цинічно натякнув, що вважає Володимира Зеленського шахраєм.
