Українські воїни уразили російські ЗРГК “Панцирь-С1” і катер БК-16
Українські воїни уразили російські ЗРГК “Панцирь-С1” і катер БК-16

8 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України провели низку нових успішних операцій проти російських загарбників. Так, під удари захисників цього разу потрапили ворожі ЗРГК “Панцирь-С1”, катер БК-16 та пункти управління армії РФ.

Головні тези:

  • 7-го та у ніч на 8-е березня ЗСУ завдали серії уражень по військових об’єктах противника.
  • Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Нові успіхи Сил оборони України — останні подробиці

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вдалося поцілити в зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного, що в Криму.

Ба більше, вказано, що українські воїни завдали серії уражень по пунктах управління армії РФ.

Зокрема уражено пункт управління БпЛА “Оріон” у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.).

Також під удари Сил оборони потрапили командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

Наслідки усі українських атак на російські цілі наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.

