Українські воїни уразили російські ЗРГК “Панцирь-С1” і катер БК-16

8 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України провели низку нових успішних операцій проти російських загарбників. Так, під удари захисників цього разу потрапили ворожі ЗРГК “Панцирь-С1”, катер БК-16 та пункти управління армії РФ.

Нові успіхи Сил оборони України — останні подробиці

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вдалося поцілити в зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного, що в Криму.

Ба більше, вказано, що українські воїни завдали серії уражень по пунктах управління армії РФ.

Зокрема уражено пункт управління БпЛА “Оріон” у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.). Поширити

Також під удари Сил оборони потрапили командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

Наслідки усі українських атак на російські цілі наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.