8 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України провели низку нових успішних операцій проти російських загарбників. Так, під удари захисників цього разу потрапили ворожі ЗРГК “Панцирь-С1”, катер БК-16 та пункти управління армії РФ.
Головні тези:
- 7-го та у ніч на 8-е березня ЗСУ завдали серії уражень по військових об’єктах противника.
- Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Нові успіхи Сил оборони України — останні подробиці
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вдалося поцілити в зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного, що в Криму.
Ба більше, вказано, що українські воїни завдали серії уражень по пунктах управління армії РФ.
Також під удари Сил оборони потрапили командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).
Наслідки усі українських атак на російські цілі наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.
