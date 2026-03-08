Украинские воины поразили российские ЗРГК "Панцирь-С1" и катер БК-16

8 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины провели ряд новых успешных операций против российских захватчиков. Так, под удары защитников на этот раз попали вражеские ЗРГК Панцирь-С1, катер БК-16 и пункты управления армии РФ.
Главные тезисы
- 7-го и в ночь на 8 марта ВСУ нанесли серии поражений по военным объектам противника.
- Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Новые успехи Сил обороны Украины — последние подробности
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что удалось попасть в зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного в Крыму.
Более того, указано, что украинские воины нанесли серии поражений по пунктам управления армии РФ.
Также под удары Сил обороны попали командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидового (ВОТ Донецкой обл.).
Последствия всех украинских атак на российские цели уточняются и будут объявлены чуть позже.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-