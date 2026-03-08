Украинские воины поразили российские ЗРГК "Панцирь-С1" и катер БК-16

8 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины провели ряд новых успешных операций против российских захватчиков. Так, под удары защитников на этот раз попали вражеские ЗРГК Панцирь-С1, катер БК-16 и пункты управления армии РФ.

Новые успехи Сил обороны Украины — последние подробности

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что удалось попасть в зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного в Крыму.

Более того, указано, что украинские воины нанесли серии поражений по пунктам управления армии РФ.

В частности, поражен пункт управления БпЛА “Орион” в районе Красносельского (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Дунайке (Белгородская обл., рф), пункт управления БпЛА в районе Гуляйполя (Запорожская обл.), а также пункт управления БпЛА в Селидовом (ВОТ Донецкой обл.). Поделиться

Также под удары Сил обороны попали командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидового (ВОТ Донецкой обл.).

Последствия всех украинских атак на российские цели уточняются и будут объявлены чуть позже.