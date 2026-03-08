Зеленский с иронией отреагировал на новые обвинения Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский с иронией отреагировал на новые обвинения Трампа

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский четко дал понять, что его не слишком беспокоит критика со стороны американского коллеги Дональда Трампа, поэтому он не обращает на нее внимание.

Главные тезисы

  • Зеленский настроен оказывать США необходимую помощь, когда они просят.
  • Он будет это делать, даже несмотря на критику со стороны Дональда Трампа.

Заявления Трампа не беспокоят Зеленского

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве у Зеленского поинтересовались, верит ли он, что ему удастся изменить политику текущей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне по отношению к Украине.

На этом фоне журналисты обратили внимание на то, что американский лидер продолжает критиковать оказание поддержки ВСУ командой Джо Байдена даже при условии, что Украина предлагает помощь странам Ближнего Востока в уничтожении иранских ударных дронов "Шахед".

Мы пытаемся помочь, и потом иногда Трамп критикует меня. Итак, мое отношение следующее: если вы будете видеть, что критика растет, это значит — мы помогаем все больше. Я думаю, что это приоритет — помогать людям. Другие вещи не столь важны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, недавно Дональд Трамп публично критиковал своего предшественника Джо Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине.

Более того, он цинично намекнул, что считает Владимира Зеленского мошенником.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили российские ЗРГК "Панцирь-С1" и катер БК-16
Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины – последние подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США "решительно" обратились к РФ после ее вмешательства в войну на Ближнем Востоке
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Контратаки ВСУ срывают новое наступление России на фронте
ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?