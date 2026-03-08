Зеленский с иронией отреагировал на новые обвинения Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский четко дал понять, что его не слишком беспокоит критика со стороны американского коллеги Дональда Трампа, поэтому он не обращает на нее внимание.

Заявления Трампа не беспокоят Зеленского

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве у Зеленского поинтересовались, верит ли он, что ему удастся изменить политику текущей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне по отношению к Украине.

На этом фоне журналисты обратили внимание на то, что американский лидер продолжает критиковать оказание поддержки ВСУ командой Джо Байдена даже при условии, что Украина предлагает помощь странам Ближнего Востока в уничтожении иранских ударных дронов "Шахед".

Мы пытаемся помочь, и потом иногда Трамп критикует меня. Итак, мое отношение следующее: если вы будете видеть, что критика растет, это значит — мы помогаем все больше. Я думаю, что это приоритет — помогать людям. Другие вещи не столь важны. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, недавно Дональд Трамп публично критиковал своего предшественника Джо Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине.