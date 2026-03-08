Зеленский с иронией отреагировал на новые обвинения Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский четко дал понять, что его не слишком беспокоит критика со стороны американского коллеги Дональда Трампа, поэтому он не обращает на нее внимание.
Главные тезисы
- Зеленский настроен оказывать США необходимую помощь, когда они просят.
- Он будет это делать, даже несмотря на критику со стороны Дональда Трампа.
Заявления Трампа не беспокоят Зеленского
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве у Зеленского поинтересовались, верит ли он, что ему удастся изменить политику текущей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне по отношению к Украине.
На этом фоне журналисты обратили внимание на то, что американский лидер продолжает критиковать оказание поддержки ВСУ командой Джо Байдена даже при условии, что Украина предлагает помощь странам Ближнего Востока в уничтожении иранских ударных дронов "Шахед".
Что важно понимать, недавно Дональд Трамп публично критиковал своего предшественника Джо Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине.
Более того, он цинично намекнул, что считает Владимира Зеленского мошенником.
